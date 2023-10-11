Kabızlığın çaresi! Yatmadan önce 3 tane yerseniz...

Teknik olarak kabızlık, haftada üç veya daha az dışkılama olarak tanımlanıyor. Çoğu zaman bu bağırsak hareketleri; zorlanma, ağrı veya rahatsızlıkla ilişkilendirilir. Kronik kabızlıkla mücadele ediyorsanız, temel nedeni belirlemek için doktorunuza mutlaka danışmanız gerekiyor. İşte kabızlığı en kısa sürede bitirebilen o besin…
ÖĞÜTÜLMÜŞ KETEN TOHUMU
Keten tohumu iyi bir çözünür ve çözünmez lif kaynağıdır ve her ikisi de düzenli bağırsak hareketlerini farklı şekillerde destekler.Günlük keten tüketiminin etkilerini değerlendiren çalışmalar aynı zamanda bağırsak hareket sıklığında sağlayabilir. Bütün keten tohumları yerine öğütülmüş keten tohumlarını seçmek önemlidir. Bütün keten tohumlarının sindirimi daha zor olması sebebiyle sorun ortaya çıkarabilir.
KİVİ
Kabız hissediyorsanız birkaç kivi yemeyi deneyebilirsiniz. Günde iki kivi yemek, kabızlığın baskın olduğu irritabl bağırsak sendromu (IBS-C) tanısı alan kişilerde bile düzenli bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Bu meyve, ishal sorununu hafifletebilir, bağırsaktan geçiş süresini hızlandırma ve kolon kaslarını gevşetme yeteneği sayesinde düzenliliği destekliyor. Kivideki "aktinidin" adı verilen bir enzim de içeriğin mide-bağırsak yolu boyunca sabit hareketini destekler.
CHIA TOHUMU
Eğer daha önce chia tohumlu puding yediyseniz, jel oluşturucu lifin iş başında olduğunu görmüşsünüzdür. Chia tohumları süt gibi bir sıvıyla birleştirildiğinde hızla kalın bir jel oluşturur. Tohumların jel oluşturan lifleri, kabızlığa karşı bu kadar faydalı kılan şeydir. Suyu emer ve sindirimi kolaylaştırırlar. Hepsinden iyisi, konu chia olduğunda birazcık uzun bir yol kat eder. Sadece iki yemek kaşığı chia tohumu, 10 grama (g) kadar diyet lifi veya günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık üçte birini sağlayabilir.
YULAF
Yulaf ve yulaf kepeği aynı zamanda bağırsak hareketlerini kolaylaştırmak için dışkının nemlendirilmesine ve yumuşatılmasına yardımcı olan iyi bir çözünür lif kaynağıdır. İçeriğin aslında kabızlığı kötüleştirdiği bulunmuştur. Bunun yerine, güne ultra yüksek lifli bir başlangıç yapmak için bir kase yulaf ezmesini yaban mersini ve chia tohumu ile bir araya getirebilirsiniz.
KURU ERİK
Kuru erik ve kuru erik suyu kabızlık tedavisinin ayırt edici özelliğidir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Kuru erik sadece lif sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kurutulmuş meyveler de iyi bir sorbitol kaynağıdır. Sorbitol, müshil özelliklere sahip, doğal olarak oluşan bir şeker alkolüdür. Kuru erik suyu lif sağlamasa da bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olabilecek sorbitol içerir. Fakat çok fazla kuru erik tüketmek veya çok miktarda kuru erik suyu içmek rahatsız edici şişkinliğe veya ishale neden olabilir .
Ertesi sabah bağırsak hareketini sağlamaya yardımcı olup olmadığını görmek için akşam yemeğinden sonra üç ila beş kuru erik yiyerek veya yarım bardak kuru erik suyunu yudumlayarak başlayın.
KAHVE
Kahve, kabızlık yönetimi için pek de gizli olmayan bir silahtır. Kahvenin düzenliliği desteklemesinin muhtemelen birkaç farklı nedeni vardır. Kahvede doğal olarak bulunan kafein, sindirim sistemi boyunca içeriğin ilerlemesine yardımcı olan kas kasılmalarını uyarır. Kahve içmek ayrıca midede gastrin ve ince bağırsakta kolesistokinin (veya CCK) gibi sindirimi destekleyen hormonların üretimini de uyarır.