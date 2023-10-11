Kabızlığın çaresi! Yatmadan önce 3 tane yerseniz...

CHIA TOHUMU Eğer daha önce chia tohumlu puding yediyseniz, jel oluşturucu lifin iş başında olduğunu görmüşsünüzdür. Chia tohumları süt gibi bir sıvıyla birleştirildiğinde hızla kalın bir jel oluşturur. Tohumların jel oluşturan lifleri, kabızlığa karşı bu kadar faydalı kılan şeydir. Suyu emer ve sindirimi kolaylaştırırlar. Hepsinden iyisi, konu chia olduğunda birazcık uzun bir yol kat eder. Sadece iki yemek kaşığı chia tohumu, 10 grama (g) kadar diyet lifi veya günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık üçte birini sağlayabilir.

YULAF Yulaf ve yulaf kepeği aynı zamanda bağırsak hareketlerini kolaylaştırmak için dışkının nemlendirilmesine ve yumuşatılmasına yardımcı olan iyi bir çözünür lif kaynağıdır. İçeriğin aslında kabızlığı kötüleştirdiği bulunmuştur. Bunun yerine, güne ultra yüksek lifli bir başlangıç yapmak için bir kase yulaf ezmesini yaban mersini ve chia tohumu ile bir araya getirebilirsiniz.