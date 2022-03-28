Kabızlık sorununu bitiriyor! Tembel bağırsakların düşmanı 3 besin

Hareketsiz ve stresli bir yaşam tarzı, aşırı fast food tüketimi, yeterli su içilmemesi gibi etkenlerin sonucunda kabızlık kaçınılmaz olabilir. Hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve sürekli hale gelmesi durumunda çeşitli önlemler almak gerekir. Sıralayacağımız 3 besini günlük olarak düzenli tüketmeniz durumunda ise bu sorundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Yoğurt
Süt, içerdiği bileşenler nedeniyle kabızlığa yol açabiliyorken yoğurt tam tersi bir etki sağlayarak bağırsakların çalışmasına destek olur. İçeriğinde bulunan maddeler nedeniyle doğal prebiyotik olarak kabul edilmektedir ve bağırsak hareketlerini arttırır. Bağırsakların doğal florasında bulunan bakterileri miktarının artmasını sağlar ve kabızlık tedavisinde sıkça kullanılır. Her gün tüketeceğiniz bir kase yoğurt, tuvalete çıkamama sorununuzun üstesinden gelecektir.
Zeytinyağı
Kabızlık sorunu yaşayanlar için kurtarıcı çözümlerden biri de düzenli olarak zeytinyağı tüketmektir. Bağırsakta oluşabilecek tahrişin önüne geçtiği gibi içeriğinde bulunan kolesistokinin sayesinde safranın hareketini artırır ve tüketilen besinlerin sindirimine destek olur. Sindirimim sisteminin uyarılmasını sağlar ve hazmı kolaylaştırır. Her gün salatanıza katacağınız bir kaşık zeytinyağı kabızlık sorunun önüne geçmede oldukça etkilidir.
Yulaf
Yulaf sağlıklı bir lif kaynağıdır. Bağırsakların işleyişini rahatlatan ve kolaylaştıran lifli gıdalar kabızlık sorununu çözmede oldukça etkilidir. Su tutma oranı da diğer besinlere oranla kat kat fazla olduğu için kabızlık durumunun giderilmesinde yardımcı olur. Sağlıklı besinlerin başında gelen yulaf, tok tutmasıyla bilinir ve kilo vermeye de yardımcıdır.
Bir kase yoğurdun içerisine ekleyeceğiniz yulaf ezmesi sayesinde iki yönlü etki sağlayabilir hem zayıflatan hem de kabızlık sorununu gideren bir öğün yaratabilirsiniz. İçerisine ekleyeceğiniz çeşitli meyvelerle doğal şeker kullanıp rengarenk kaseler hazırlayabilirsiniz.