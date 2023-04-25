Kadınlarda en çok görülen kanser türü! Uzmanı uyardı: "Mutlaka kontrol ettirin"

"ÇERNOBİL'DEN SONRA RUSYA VE UKRAYNA'DAKİ PEK ÇOK ÇOCUKTA TİROİT KANSERİ GELİŞTİ" 26 Nisan 1986'da o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi. Çernobil nükleer faciası, yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep olduğu iddia edilirken, bir çok kanser türünde de artışlar yaşandı.



Çernobil faciasının 37. Yıldönümünde değerlendirmelerde bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nde özellikle tiroit kanserinin daha yaygın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bizim bölgemizde tiroit kanseri çok, özellikle Papiller tiroid kanseri. Ultrason çektirseniz hemen herkeste nodül var ama nodülleri iyi takip etmek gerekiyor, yani her nodül kanser demek değildir. Ancak kanser şüphesi olan nodülleri biz ultrasonla değerlendirebiliyoruz. Bizim bölgemiz zaten guatr için endemik bir bölge, burada fazla görülen bir hastalık guatr. Bölgede nodül nedeniyle ameliyat edilen hastaların yaklaşık yüzde altmışında papiller tiroid kanseri kanser bulundu. Ancak ameliyat ettiğim hastaların da önemli kısmında kanser yakaladık. Papiller tiroit kanseri, adı kanser olsa bile kendisi kanser gibi davranmayan bir hastalık. Çoğunlukla cerrahi olarak tiroit bezinin çıkarılması yetiyor. Nadiren tedaviye boyun lenf diseksiyonu ya da radyoaktif iyot tedavisi eklenebiliyor. Bu hastalığın yeme içme ile bir etkisi yok. Mesela Çernobil'den sonra Rusya'daki o bölgede pek çok çocukta tiroit kanseri gelişti ve onların genetik materyallerini biliyoruz. Bizim bölgemizdeki vatandaşlarımız için de belki genetik bir çalışma yapılırsa Çernobil'in etkisi midir değil midir anlaşılabilir" dedi.