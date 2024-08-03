Kafa karışıklıklarını bitiriyoruz! Göz hastalıkları uzmanından güneş gözlüğü seçme tüyosu

Çerçeve olarak geniş bir gözlük alınmasını tavsiye eden Aras, "Yanlardan, etraftan da güneş gözlüğünün etkisini azaltmamak lazım. Günümüzde çok güneş gözlüğü satılıyor, bakkallarda, marketlerde bile satılıyor. Bu gözlükler güvendiğimiz, bilinen optikçilerden alınmalı. Fiyatı da önemli ama üstünde UV filtresi var mı, polarizasyon özelliği var mı, bunlar daha önemli. Markadan ziyade gözlüğün UV korumalı, çok koyu olmayan, sarı ve yeşil tonlarını tavsiye ediyoruz. Çok siyah gözlükler deniz kenarında daha çok işe yarıyor ama normal, araba kullanırken, dışarıda yürürken veya AVM'de dolaşırken zararlı oluyor." dedi.

GÖZLÜK TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ Güneş gözlüklerindeki polarizasyon etiketinin önemine değinen Aras, polarizasyonun fazla ışığın yansımasını engellediğini, göze etraftan yansıyan ışıkları azalttığı için zararlı ışınların az gelmesini sağladığını ve özellikle deniz kenarı gibi çok parlak ışıklı yerlerde göz sağlığını koruduğunu kaydetti. Gözlüklerin günlük temizlenmesi ve kullanılmadığında kutusunda tutulması gerektiğini ifade eden Aras, "Güneş gözlüklerini dışarıda kullandığımız için enfeksiyon, mikrop barındırabiliyor. Özel gözlük temizleme bezleriyle temizlemek çok önemli. Ilık sabunlu suyla camlar yıkanabilir. Çünkü cam kalitesi kötü olduğu, bozulduğu, kirlendiği zaman da gözümüze zararlı ışınlar gelebiliyor. Onun dışında bazı optikçilerde özel temizlik, derin temizlik de yapılıyor. Günlük olarak akşam gözlüğümüzü temizlersek bu bize yeterli gelir." diye konuştu.