Kahvaltı yapmak için en doğru saat! Faydalarını ikiye katlıyor…

Öğünleri atlamanın veya geciktirmenin çoğu zaman akşamları aşırı yemeye ve gelişigüzel hazır ve ağır işlenmiş gıdalara ulaşmaya yol açtığını unutmamak önemlidir.
En kötü beslenme alışkanlıklarından biri kahvaltıyı atlamaktır. Bu, aşırı vücut yağının birikmesini teşvik eder ve uygun glikoz metabolizmasını kesintiye uğratır, dolayısıyla birçok hastalık riskini artırır.
Buna ek olarak kahvaltının yeterli miktarda vitamin, mineral, protein ve diyet lifi içermesi ve doğru şekilde dengelenmesi gerekir. Dengeli bir kahvaltı, metabolizmamızı olumlu yönde etkiler ve bize gün boyu çalışmamız için gereken enerjiyi verir.
Günün ilk öğünü için saat kaçta tüketildiğinin de önemi var. İspanya'nın Murcia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, kahvaltının Türkiye saati ile 08:11'de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirledi. Diğer öğünlerle ilgili olarak, öğle yemeğin için 13:30 ile 14:00 arasında, akşam yemeğinin ise en uygun zamanının 18:00 veya 18:30 olduğunu buldular.
Bazı insanlar daha geç saatlerde uyanma eğilimindedir. Bu gibi durumlarda kahvaltının uyandıktan sonraki ilk saat içinde yapılması tavsiye edilir. Bunu yaparak açlıkla ilişkili hormonları düzenleyebilir ve daha uzun süre tok hissetmemizi sağlayabiliriz.
AÇ KARNINA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN 4 YİYECEK
YOĞURT
Yoğurt, probiyotik özelliklerinden dolayı sıklıkla sağlıklı bir kahvaltı seçeneği olarak algılanmaktadır. Ancak yoğurdun aç karnına tüketilmesi önerilmez. Aç karnına bulunan mide asidi, bağırsaklarımız için yararlı olan laktik asit bakterilerini yok edebilir. Bu, yoğurdun probiyotik faydalarını önemli ölçüde azaltabilir.
Ayrıca yoğurttaki laktik asit, mide asidi üretimini arttırarak bazı kişilerde rahatsızlık veya mide yanmasına neden olabilir.
NARENCİYELER
Portakal, greyfurt veya limon gibi turunçgiller sitrik asit açısından zengin ve askorbik asit (C vitamini) bakımından yüksektir. Bunları aç karnına tüketmek mide mukozasını tahriş ederek mide yanması veya ülser riskini artırabilir.
Turunçgillerdeki asit içeriği de midesi hassas olanlarda rahatsızlığa neden olabilir. Bu nedenle, mide mukozası üzerindeki doğrudan etkilerini azaltmak için yemek sırasında veya yemek sonrasında turunçgillerin tüketilmesi tercih edilir.
SOĞUK İÇECEKLER
Aç karnına soğuk içecek içmek sindirim sistemini sarsabilir. Midedeki sıcaklığın ani değişimi kas kasılmasını tetikleyerek sindirim sürecini engelleyebilir. Ek olarak, soğuk içecekler sindirim enzimlerini ve mukus üretimini anlık olarak 'dondurabilir' ve potansiyel olarak sindirimi ve besin emilimini zayıflatabilir.
Sindirimi daha verimli bir şekilde teşvik etmek için özellikle sabahları soğuk içeceklerden kaçınılması, bunun yerine sıcak içeceklere geçilmesi önerilir.
ÇİĞ SEBZELER
Çiğ sebzeler zengin bir lif, vitamin ve mineral kaynağı olmasına rağmen aç karnına sindirimi zor olabilir. Uyanır uyanmaz bunları yemek, mide asidi üretiminin artmasına, şişkinliğe ve mide rahatsızlığına neden olabilir.
Hassas sindirim sistemi veya irritabl bağırsak sendromu gibi mide problemleri olan kişiler için aç karnına çiğ sebze tüketmek sorunları ağırlaştırabilir.