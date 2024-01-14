Kahvaltı yapmak için en doğru saat! Faydalarını ikiye katlıyor…

Öğünleri atlamanın veya geciktirmenin çoğu zaman akşamları aşırı yemeye ve gelişigüzel hazır ve ağır işlenmiş gıdalara ulaşmaya yol açtığını unutmamak önemlidir.

En kötü beslenme alışkanlıklarından biri kahvaltıyı atlamaktır. Bu, aşırı vücut yağının birikmesini teşvik eder ve uygun glikoz metabolizmasını kesintiye uğratır, dolayısıyla birçok hastalık riskini artırır.

Buna ek olarak kahvaltının yeterli miktarda vitamin, mineral, protein ve diyet lifi içermesi ve doğru şekilde dengelenmesi gerekir. Dengeli bir kahvaltı, metabolizmamızı olumlu yönde etkiler ve bize gün boyu çalışmamız için gereken enerjiyi verir.