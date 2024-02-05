Kahvaltı yapmak için en doğru saat! Kilo almanızın altında bu neden yatıyor olabilir...

Kahvaltının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin sadece metabolizma ve enerji alımı ile sınırlı olmadığını dile getiren Uzm. Dyt. Yavuz, "Birçok araştırma, düzenli kahvaltı yapanların kilo kontrolü konusunda daha başarılı olduğunu ve gün içinde daha sağlıklı ve dengeli besin tercihleri yaptığını gösteriyor. Vücudumuz gece boyunca büyüme ve tamir amacıyla bol miktarda enerji harcar. Dengeli bir kahvaltı ile enerjinin yanı sıra protein ve kalsiyum seviyemizi de gün başlarken takviye etmiş oluruz. 2020 yılında Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan bir araştırmada dengeli ve doyurucu bir kahvaltı yiyen bireylerin zengin menülü bir akşam yemeği yiyenlere oranla neredeyse 2 kat daha fazla kalori yaktığını ortaya koydu" dedi.

KAHVALTI İÇİN EN SAĞLIKLI SAAT 08.11

Her insanın biyolojik saatinin farklı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Yavuz, "Kimi insanlar sabahları kahvaltı yapmaktan keyif alırken, bazıları daha geç saatlerde tercih edebilir. Önemli olan, kahvaltıyı atlamamak ve gün içinde sağlıklı beslenmeye dikkat etmektir. Kahvaltı için en sağlıklı saat, bireyin günlük rutinlerine, yaşam tarzına ve metabolizma hızına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak sabah saatlerinde kahvaltı yapmak, metabolizmayı harekete geçirir, gün boyunca enerji seviyelerini artırır ve zihinsel performansı destekler. İspanya'nın Murcia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, kahvaltının Türkiye saati ile 08:11'de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirledi. Öğle yemeği için en uygun zamanın 13:30 ile 14:00 arasında, akşam yemeği için ise 18:00 veya 18:30 olduğunu buldular. Bazı insanlar daha geç saatlerde uyanma eğilimindedir. Bu gibi durumlarda kahvaltının uyandıktan sonraki ilk saat içinde yapılması tavsiye edilir. Bunu yaparak açlıkla ilişkili hormonları düzenleyebilir ve daha uzun süre tok hissetmemizi sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.