Kahvaltıda yediğinizde beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor! Sadece bir avuç tüketerek hafızanızı dinç tutun…

Zihinsel performansınızı yükseltmek istiyorsanız kahvaltınıza şimdi bahsedeceğimiz bu besini eklemeniz öneriliyor. Food & Function dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, her sabah kahvaltınıza 50 gram ceviz eklemek, beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etki yaratabiliyor. Araştırma, İngiltere'deki Reading Üniversitesi tarafından yürütüldü ve 18-30 yaş arasındaki 32 sağlıklı genç yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.
Katılımcılar, cevizle zenginleştirilmiş bir kahvaltı ve aynı kaloride başka bir kahvaltı menüsü tükettikten sonra çeşitli bilişsel testlere sokuldu. Bilim insanları, ceviz içeren kahvaltının ardından hafıza testlerinde daha iyi performans ve daha hızlı tepki süreleri gözlemledi.
Uzmanlar, cevizin içinde bulunan omega-3 yağ asitleri (özellikle alfa-linolenik asit), protein ve polifenoller gibi bitkisel bileşiklerin bu olumlu etkiyi yarattığını düşünüyor. Bu besin öğeleri birlikte çalışarak zihinsel fonksiyonları artırıyor, odaklanmayı ve hafızayı destekliyor.
Araştırmanın baş yazarı Profesör Claire Williams, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bu çalışma, cevizin bir beyin dostu besin olduğu yönündeki görüşleri güçlendiriyor. Kahvaltıda tüketilecek bir avuç ceviz, özellikle genç yetişkinlerin gün içinde zihinsel olarak daha yüksek performans göstermelerine katkı sağlayabilir."
Çalışmanın bir diğer ismi olan ve şu anda Winchester Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Adrian Whyte ise cevizin eşsiz bir kimyasal kombinasyon sunduğuna dikkat çekiyor:
"Örneğin yaban mersini gibi bazı meyveler de flavonoid içeriyor. Ancak cevizdeki protein ve peptitler, omega-3 yağ asitlerinin emilimini düzenliyor ve bu da flavonoidlerin emilimini destekliyor. Bu sinerjik etki, beyin fonksiyonlarını olumlu etkileyebilir."
CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?
Cevizde bulunan polifenoller, beyin hücrelerini serbest radikallerden korumaya yardımcı olur. Bunun sonucunda zihinsel netlik ve odaklanma süresi uzar.
Ceviz triptofan adlı aminoasit içeriği sayesinde serotonin üretimini artırmaya yardımcı olur. Bu da ruh halini dengelemeye yardımcı olur, anksiyete belirtilerini hafifletmede önemli rol oynar.
İçeriği Omega-3 ve antioksidanlar, iltihaplanmayı azaltarak beyin yaşlanmasını yavaşlatır.
Cevizde bulunan B vitaminleri, çinko, magnezyum ve E vitamini gibi mineraller, sinir sistemi fonksiyonlarını destekleyerek beyin sağlığını bütünsel olarak korur.