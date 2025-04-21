Kahvaltıda yediğinizde beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor! Sadece bir avuç tüketerek hafızanızı dinç tutun…





"Bu çalışma, cevizin bir beyin dostu besin olduğu yönündeki görüşleri güçlendiriyor. Kahvaltıda tüketilecek bir avuç ceviz, özellikle genç yetişkinlerin gün içinde zihinsel olarak daha yüksek performans göstermelerine katkı sağlayabilir."

Çalışmanın bir diğer ismi olan ve şu anda Winchester Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Adrian Whyte ise cevizin eşsiz bir kimyasal kombinasyon sunduğuna dikkat çekiyor: