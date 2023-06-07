Kahve İshal Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Emziren Annelerde Kahve İshal Yapar Mı?

Kahve, gün içinde sıklıkla tüketilen içecekler arasında neredeyse birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde de severek hemen herkesin tükettiği kahve fazla tüketildiği takdirde bazı problemlere yol açabilir. Kabızlık ya da ishal gibi sindirim problemlerinde de kahvenin bir rolü var mı merak edilmekte, kahve kabız yapar mı sorusunun yanıtları araştırılmaktadır. Peki, filtre kahve ishal yapar mı? Tüm bu soruların ayrıntılı yanıtlarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Kahve İshal Veya Kabızlığa Neden Olur Mu?

Dünya genelinde en çok tercih edilen içeceklerin başında kahve gelmektedir. Yüzlerce kahve türünün var olduğu ve bu kahve çeşitlerine rahatlıkla ulaştığımız bugünlerde, çoğu birey günlük olarak kahve tüketmektedir. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen kahve türü bildiğiniz üzere dünyaca meşhut Türk Kahvesi'dir. Vücuttan sıvı atmaya yarayan bazı maddeler Türk kahvesinin içinde çokça olduğu için gün içinde sık Türk Kahvesi tüketmek kabızlığa neden olabilir. Diğer bir kahve türü olan granül kahve ise yine sıklıkla ve sütlü tüketildiği zaman bağırsak hareketlerinde artışa neden olmakta ishale zemin hazırlamaktadır.

Filtre Kahve İshal Yapar Mı?

Son zamanlarda popülerleşen, sevenleri artan bir kahve türü olan filtre kahve, kafein oranı yüksek olması sebebiyle kişiye dinçlik vermektedir. Bu nedenlerden dolayı sıklıkla tüketilen kahve türleri arasında yer almaktadır. Ancak uzmanlara göre, filtre kahve tüketimi günlük olarak en fazla 2 fincanı geçmemelidir, bunun nedeni ise sık aralıklarla filtre kahve tüketmek mide problemlerine ve ishale neden olabilmektedir.