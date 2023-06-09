Kahve Ödem Yapar Mı? Kafein Ödem Yapar Mı, Filtre Kahve Vücutta Su Tutar Mı?

"1 bardak kahve ödem yapar mı?" diyen kişilerin genelde vücutta şişkinlik probleminden rahatsız olduğu bilinir. Dolayısıyla "Kafein vücutta ödem yapar mı?" sorusuna yanıt verilirken bu içeceğin farklı çeşitleri ele alınmalıdır. Böylelikle "Filtre kahve vücutta su tutar mı?" gibi spesifik soruların yanıtlarıyla buluşturulması kolaylaşır. Ayrıca yaygın olarak tüketilen bir içeceğe yönelik olan "Türk kahvesi ödem yapar mı?" sorusu da bu bağlamda yanıtlanmalıdır.

Kahve Ödem Yapar Mı?

Coffea cinsinden olan bir ağacın meyve çekirdeklerinin öğütülüp kavrulmasıyla elde edilen kahvenin pek çok çeşidi vardır. Dolayısıyla kahvenin vücutta ödem problemine yol açıp açmadığı belirtilirken bu içeceğin farklı çeşitleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda Türk kahvesi, filtre kahve ve espresso gibi içeceklerin vücutta su tutma ihtimalleri ayrı olarak ele alınabilir. Ancak genel olarak farklı türlerdeki polifenoller ile kafein içeren kahve çeşitlerinin vücut üzerindeki etkilerine de kısaca değinilebilir. Lipid metabolizmasını düzenlediği ve serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırdığı bilinen kahve, yüksek oranda kafein içermesi durumunda ödeme yol açabilir. Bu nedenle "1 bardak kahve ödem yapar mı?" diyenler için uzmanlar tarafından belirtilen bilgilere göre aşağıdaki gibi açıklamalar yapılabilir:

Tercih edilen kahvenin kafein miktarı düşük olduğu takdirde bu içeceğin günde 2-3 fincan kadar tüketilmesi uygundur.

Filtre kahve ve espresso gibi içecekler 150 mg civarında kafein içerdiğinden ötürü ödem sorununun önlenmesi için günde bir bardaktan fazla tüketilmemelidir.

Türk kahvesi ve suda çözünebilir kahve çeşitleri 60 mg civarında kafein içerdiği için günlük olarak 2-3 fincan tüketildiği takdirde vücutta su tutma yapmaz.

Kahvenin vücutta su tutmasının önlenmesi amacıyla kafein içeren çay, kola ya da enerji içeceği gibi meşrubatların gün içerisinde az miktarda tüketilmesi önerilir.

Kafein Vücutta Ödem Yapar Mı?

Farklı kahve çeşitlerinin vücutta su tutma dereceleri açıklanırken bu içeceklerin kafein oranları dikkate alınır. Örneğin "Filtre kahve vücutta su tutar mı?" diyenlere bu içeceği günde 1 bardaktan fazla tüketmemeleri önerilir. Bununla birlikte "Türk kahvesi ödem yapar mı?" sorusu da bu içeceğin günde kaç fincan tüketildiğine göre yanıtlanabilir. Türk kahvesinin kafein oranı bir fincan için 65 mg civarındadır. Bu bağlamda günlük olarak 2-3 fincanı aşmayacak şekilde Türk kahvesi tüketilmesinin vücutta su tutmadığı söylenebilir.

Kafenin vücutta ödem problemine yol açması ise yalnızca kahve ve kafein içeren diğer içecek çeşitleri ile ilişkili değildir. Bu nedenle ödem problemine sahip olan vücudunda şişkinlik oluşan bir kişinin gün içerisinde tükettiği yiyecekleri de gözden geçirmesinde fayda vardır. Çikolata, sakız ve kavrulmuş fındık gibi gıdaların yüksek miktarda kafein içerdiği bilinir. Dolayısıyla ödem sorunu yaşayan kişilerin uzmanlar tarafından oluşturulan beslenme programlarına göre kafein içeren besinleri daha az miktarda ve dengeli bir şekilde tüketmeleri önerilir.