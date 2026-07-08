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Kahve sevenlere güzel haber! Karaciğer için sandığınızdan daha faydalı olabilir

Kahve, güne enerjik başlamanın ötesinde karaciğer sağlığı için de önemli faydalar sağlayabiliyor. Uzmanlara göre düzenli ve ölçülü kahve tüketimi, karaciğer yağlanması, karaciğer enzim yüksekliği ve fibrozis olarak bilinen karaciğer sertleşmesi üzerinde olumlu etkiler gösterebiliyor.

DHA Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:21 PAYLAŞ ABONE OL

Kahvenin yalnızca güne zinde başlamaya yardımcı olmadığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Ak, düzenli kahve tüketiminin karaciğer sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sağlayabileceğini söyledi. Karaciğer yağlanması, karaciğer enzim yüksekliği ve karaciğerde sertleşme (fibrozis) gibi sorunlarda kahvenin destekleyici rolüne dikkat çeken Ak, bazı bilimsel çalışmaların siroz hastalarında karaciğer kanseri riskini azaltabileceğini gösterdiğini ifade etti. Ancak kahvenin tek başına bir tedavi yöntemi olmadığını vurgulayan Ak, "Kahveyi bir ilaç gibi değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bir parçası olarak değerlendirmek gerekir" diye konuştu.

ABD'de 355 bin kişinin katıldığı bir araştırmada kahve tüketimi ile karaciğer kanseri, siroz ve karaciğer kaynaklı ölüm riskinin azalması arasında ilişki bulunduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Ak, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.