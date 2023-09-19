Kahvenizin içerisine 1 çay kaşığı ekleyin! Hafızayı zehir gibi yapıyor…

Antioksidanlar vücudunuzu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı korur. Tarçın, polifenoller de dahil olmak üzere güçlü antioksidanlarla yüklüdür.

Aslında tarçının antioksidan etkileri o kadar güçlüdür ki, doğal bir gıda koruyucusu olarak bile kullanılabilir.

Bir çalışma, tarçın takviyesinin kandaki antioksidan düzeylerini önemli ölçüde artırabildiğini ve C-reaktif protein gibi iltihabı ölçmek için kullanılan belirteçlerin düzeylerini azalttığını buldu.

ANTİENFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Enflamasyon inanılmaz derecede önemlidir çünkü vücudunuzun enfeksiyonlara tepki vermesine ve doku hasarını onarmasına yardımcı olur. Ancak iltihaplanma, kronik olduğunda ve vücudunuzun kendi dokularına yönelik olduğunda sorun haline gelebilir.

Tarçın bu konuda faydalı olabilir. Araştırmalar bu baharatın ve içindeki antioksidanların güçlü antienflamatuar özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.