Kahvenizin içerisine 1 çay kaşığı ekleyin! Hafızayı zehir gibi yapıyor…

Kahvenin içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık tarçının sağlığınız üzerindeki etkileri ise büyük bir önem taşıyor. Çok basit bir uygulaması olmasına karşın başta hafızayı iyileştirmek olmak üzere farklı yararları bulunuyor...
TARÇININ BEYİN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Kahvenizi hafif tatlı içmek istiyorsanız, rafine şekeri bırakıp yerine tarçın koymanın zamanı gelmiş olabilir. Kahvenize düzenli olarak aşırı miktarda şeker eklemek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirken diğer yandan tarçın beyniniz için birçok fayda sağlayabilir.
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN NE KADAR TARÇIN TÜKETİLMELİ?
Kapsamlı araştırmalar tarçının bilişsel sağlığı koruma ve beyin bulanıklığını hafifletme potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Kahveye eklendiğinde doğal antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olması uzmanların da sıklıkla önermesinin asıl nedenidir.
Bunun büyük ölçüde, beyninizi oksidatif stresten koruyabilen antioksidanlarla dolu olan ve "hem yaşlı yetişkinleri hem de gençleri etkileyen bilişsel gerilemeye yol açabilen" tarçının önemli bir bileşeni olan sinnamaldehit sayesinde gerçekleşmektedir. Düzenli tarçın tüketimi, bilişsel gerileme riskini azaltma ve hafıza fonksiyonunu geliştirme potansiyeline sahiptir.
Tarçın, ruh hali düzenlemesini ve hafızanın geri çağrılmasını etkileyen bir nörotransmitter olan dopamin düzeylerini yükselterek beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği bilinmektedir. Kahvede bulunan diğer doğal bileşiklerle birleştirildiğinde tarçın, yorgunlukla savaşmaya ve zihinsel bulanıklığı hafifletmeye yardımcı olmaktadır.
Kahvenize beyin sağlığına faydalı bazı antioksidanlar eklemenin yanı sıra tarçın, kan şekeri seviyelerini düzenleyerek beyin bulanıklığıyla da mücadele edebilir. Tarçın, kan şekerini dengeleyerek, sıklıkla beyin bulanıklığına yol açan ani enerji çöküşlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, antiinflamatuar özellikleri beyin iltihabını hafifletebilir, bu da düşünce netliğinin artmasına ve konsantrasyonun artmasını sağlayacaktır.
TARÇININ FAYDALARI
ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR
Antioksidanlar vücudunuzu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı korur. Tarçın, polifenoller de dahil olmak üzere güçlü antioksidanlarla yüklüdür.
Bir çalışma, tarçın takviyesinin kandaki antioksidan düzeylerini önemli ölçüde artırabildiğini ve C-reaktif protein gibi iltihabı ölçmek için kullanılan belirteçlerin düzeylerini azalttığını buldu.
Aslında tarçının antioksidan etkileri o kadar güçlüdür ki, doğal bir gıda koruyucusu olarak bile kullanılabilir.
ANTİENFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİPTİR
Enflamasyon inanılmaz derecede önemlidir çünkü vücudunuzun enfeksiyonlara tepki vermesine ve doku hasarını onarmasına yardımcı olur. Ancak iltihaplanma, kronik olduğunda ve vücudunuzun kendi dokularına yönelik olduğunda sorun haline gelebilir.
Tarçın bu konuda faydalı olabilir. Araştırmalar bu baharatın ve içindeki antioksidanların güçlü antienflamatuar özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR
Tarçın, dünya çapında ölümlerin önde gelen nedeni olan kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bir incelemeye göre, günde en az 1,5 gram veya yaklaşık 3/4 çay kaşığı tarçın takviyesi, trigliserit, toplam kolesterol, LDL (kötü) kolesterol ve Metabolik hastalığı olan kişilerde kan şekeri azalması sağlamıştır.
13 çalışmanın bir başka ortak incelemesi, tarçının her ikisi de kalp hastalığı için risk faktörü olan trigliserit ve toplam kolesterol düzeylerini azaltabildiğini bulmuştur.
Tarçının en az 8 hafta boyunca tutarlı bir şekilde tüketildiğinde kan basıncını düşürdüğü de gösterilmiştir. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza yardımcı olabileceği görülmektedir.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Tarçın, kan şekerini düşürücü özellikleriyle bilinir. Tarçının içeriği, insülin direnci üzerindeki faydalı etkilerinin yanı sıra, başka mekanizmalar yoluyla da kan şekerini düşürebilir.
İlk olarak tarçının yemekten sonra kan dolaşımınıza giren şeker miktarını azalttığı gösterilmiştir. Bunu, sindirim sisteminizdeki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatan çok sayıda sindirim enzimine müdahale ederek yapmaktadır.
İkincisi, tarçındaki bir bileşik, şekerin hücrelere alımını iyileştirmek için insülinin etkilerini taklit edebilir.
İnsanlar üzerinde yapılan çok sayıda araştırma tarçının yararlı etkilerini doğrulaşmıştır. Tarçının açlık kan şekeri düzeylerini düşürebildiğini ve uzun vadeli kan şekeri kontrolünün bir göstergesi olan hemoglobin A1c'yi iyileştirebildiği gözlemlenmiştir.
BEYİN SAĞLIĞINI KORUR
Nörodejeneratif hastalıklar, sinir hücrelerinin yapısının veya fonksiyonunun ilerleyici kaybıyla ortaya çıkmaktadır. Alzheimer ve Parkinson hastalığı en yaygın türlerden ikisidir.
Tarçında bulunan bazı bileşiklerin beyinde Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliklerinden biri olan tau adı verilen bir proteinin oluşumunu engellediği görülmektedir.