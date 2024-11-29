Kalbi %80 koruyan o yöntem! Her gün mutlaka...

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve egzersizle kalp hastalıklarının yüzde 80’inin önlenebildiğini belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 29.11.2024 12:12 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, kalp hastalıklarını önlemek için önemli tavsiyelerde bulundu. Kalp hastalıklarının dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Fatih Çam, bu hastalıkların yüzde 80'inin önlenebileceğini söyledi.

Kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Kardiyoloji uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, "Kalp ve damar sağlığını korumak için sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek kritik öneme sahip. Yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltmak mümkün. Özellikle sigara içmemek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı beslenmek, kalp sağlığını korumanın temel taşlarıdır" dedi.