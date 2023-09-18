Kalbi gençleştiriyor, saat gibi çalıştırıyor! 20’li yaşlara döndüren mucizevi besin

Yulaf; içerdiği vitamin, mineral, antioksidan, lif zenginliği sayesinde sık tüketilen ve en besleyici tahıl türlerinden birisidir. Kalp hastalığı riskini azaltmaktan kan şekeri seviyesinin düşmesine kadar etkilidir. Kalp sağlığı için porsiyonu 4 gram lif içeren yulaf ezmesi tüketmek iyi gelecektir. Ayrıca yulaf ezmesini sabah tüketmek, öğlene kadar tok hissetmeye yardımcı olur.

Yulaf, sert ve iri taneli bir yapıya sahip olduğu için pişmesi biraz zaman alır bu nedenle çoğunlukla öğütülmüş olarak tüketilir.

Yulaf ezmesi, sıklıkla kahvaltıda meyve ve baharatlarla tatlandırarak tüketilir. Süt ya da yoğurdun içerisine kuru veya taze meyveler ilave ederek ve sütle pişirerek yenilir. Kahvaltının yanı sıra keklerde ve kurabiyelerde de kullanılır.

Yulaf kaliteli bir protein kaynağıdır. İçerisinde B1, B3, B5, B6, potasyum, kalsiyum, karbonhidrat ve diyet lifi bulundurur.