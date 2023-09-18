Kalbi gençleştiriyor, saat gibi çalıştırıyor! 20’li yaşlara döndüren mucizevi besin

Yulaf; içerdiği vitamin, mineral, antioksidan, lif zenginliği sayesinde sık tüketilen ve en besleyici tahıl türlerinden birisidir. Kalp hastalığı riskini azaltmaktan kan şekeri seviyesinin düşmesine kadar etkilidir. Kalp sağlığı için porsiyonu 4 gram lif içeren yulaf ezmesi tüketmek iyi gelecektir. Ayrıca yulaf ezmesini sabah tüketmek, öğlene kadar tok hissetmeye yardımcı olur.
Yulaf, sert ve iri taneli bir yapıya sahip olduğu için pişmesi biraz zaman alır bu nedenle çoğunlukla öğütülmüş olarak tüketilir.
Yulaf ezmesi, sıklıkla kahvaltıda meyve ve baharatlarla tatlandırarak tüketilir. Süt ya da yoğurdun içerisine kuru veya taze meyveler ilave ederek ve sütle pişirerek yenilir. Kahvaltının yanı sıra keklerde ve kurabiyelerde de kullanılır.
Yulaf kaliteli bir protein kaynağıdır. İçerisinde B1, B3, B5, B6, potasyum, kalsiyum, karbonhidrat ve diyet lifi bulundurur.
78 gram yulafın besin değerleri şöyle;
Manganez: Günlük değerin %63,91'i
Magnezyum: Günlük değerin %13,3'ü
Demir: Günlük değerin %9,4'ü
Fosfor: Günlük değerin %13,3'ü
Folat: Günlük değerin %3,24'ü
Çinko: Günlük değerin %14,4'ü
KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUR
Kötü kolesterol (LDL), kalp hastalıklarının kökeninde yer alır. Kötü kolesterolün (LDL), damarlarda iltihaplanmaya neden olabilir, dokulara zarar verebilir, kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Yulafın içerisinde bulunan beta-glukan isimli lif çeşidi, bu oranı düşürerek oluşabilecek kalp hastalıklarına karşı korur. Yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 gram beta-glukan tüketmenin kolesterol seviyesini azaltabileceği gözlemlendi. Çalışmaya göre, beta-glukan kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterole etkisi olmadı.
İçerisinde yer alan C vitamini, kalp krizini ve olası felç riskini azaltabilir. Beta-glukan kan dolaşımındaki kolesterol seviyesini azaltır.
Yapılan çalışmalara göre; yulaf tüketmek, orta yaşlı kişilerde kan basıncını düşüren mekanizmalar sayesinde kardiyovasküler hastalık riskini önemli oranda azaltabilir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Besin değeri yüksek ve düşük kaloriye sahip yiyecek tüketmek, sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlar. Yulafın içerisinde yer alan bileşenler sindirimin yavaşlamasına neden olarak tokluk hissi oluşmasına neden olur. Bu nedenle kilo vermek isteyen kişilerin diyet listelerinde sıklıkla yer alır. Ayrıca metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak da kilo vermeye destek olur.
DİYABETE İYİ GELİR
Yulaftaki beta-glukan isimli madde; bağırsakta, midede çözelti oluşturur ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkilidir. Diyabet hastalarının kan şekerinin düşmesini sağlar ve diyabete iyi gelir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Yulafın içerisindeki lif, sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkilidir. Tüketilen besinlerin, bağırsakta sindirilmesine yardımcı olarak kabızlık probleminin önüne geçer. Ayrıca kronik olarak tekrarlanan bağırsak tembelliğine karşı yardımcı olur.
ASTIM RİSKİNİ AZALTABİLİR
Astım, solunum yollarını tıkayıp nefes almayı zorlaştıran kronik hastalığa denir. Çocuklarda sık görülür, hepsinde aynı semptomlara rastlanılmamamakla birlikte genellikle öksürük, nefes darlığı ve hırıltı şeklinde görülür.
Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların erken yaşlarda yulaf tüketmesi astım hastalığına yakalanmaya karşı koruyabileceği gözlemlendi. Astım riskini azaltabilecek diğer besinler şöyle;
CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER
Yulafı cilt bakımında kullanmak; cilt sağlığını destekler, cilde parlaklık katar ve cilt tonunu dengeler. İnce öğütülmüş yulaf, egzama gibi cilt problemlerinin semptomlarını hafifletebilir.