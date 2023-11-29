Kalbi korumanın yolu bu kuraldan geçiyor!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, kalp damar hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm sebebi olarak birinci sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de her yıl 300 bin insanın kalp krizi geçirdiği ve yaklaşık 125 bin kişinin de kalp ve damar hastalıkları nedeni ile öldüğü bilgisini veren Doç. Dr. Ağca, "Bu oldukça ciddi bir rakamdır. Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizde resmi rakamlarla 100 bin civarında kişinin öldüğü düşünüldüğünde yıllık 125 bin ölüm kalp damar hastalıklarının ne kadar ciddi boyutta olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ RİSK OLUŞTURUR

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı ve stresin kalp damar hastalıkları ile doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ağca, "Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Sigarayı bırakmak ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp damar hastalıklarından ölümlerin ciddi oranda azaltılabileceği bildirilmektedir. Beslenmenin düzenlenmesi, hareketin arttırılması, sigaranın bırakılması ile kalp ve damar hastalıklarından ölümlerin 4'te 3'ünün engellenebileceği belirtilmektedir" şeklinde konuştu.

EGZERSİZ KALBİ KORUYOR

Kalp damar hastalıklarının habercisi olan belirtileri sıralayan Doç. Dr. Ağca, "Özellikle yokuşta, merdivende ortaya çıkan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma ve halsizliktir. Bu şikâyeti olan hastalarımızın hekimlerine müracaat ederek kalp hastalıkları açısından değerlendirilmesi önerilir. Kalp damar hastalıklarını önlemede beslenme oldukça önemlidir. Akdeniz tipi diyet dediğimiz; beyaz et, sebze meyve ve kuru meyvelerden bir beslenme şekli önemlidir. Haftanın 5 günü 30 dakikalık yürüyüşler, basit egzersizler kalp damar hastalıklarının önlenmesinde önemlidir.

KALBİNİZ İÇİN ALTIN ÖĞÜTLER

Yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolün kalp damar hastalıklarının önemli sebepleri arasında yer aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Ağca, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tansiyonunuzun kontrol altında olduğundan ve kan şekerinizin düzenli gittiğinden emin olun. Kolesterol düşürücü ilaçlarınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde diyet ve egzersizle birlikte uygulayın. Vücut ağırlığınızı hekiminizin önerdiği ideal kilo sınırları içerisinde tutmaya gayret edin. Bu düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrolü hepimizin elinde kalbimiz kıymetli onu koruyalım."