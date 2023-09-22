Kalbi sinsice bitiriyor! Keyifle tüketiliyor ama organları tahrip ediyor

Kalp sağlığı ve genel sağlık için tüketilen besinlerin içeriği oldukça önem içerir. Ancak bazı zararlı gıdalar pek çok kişi tarafından hem kolay olarak yenilebilmesi hem de keyif verici olduğu için sıklıkla tercih edilir. Bu gıdalar, kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere kolesterol ve tip 2 diyabete kadar yol açabilir.

Kalp sağlığını tehdit eden gıdalar ise şöyle;

İŞLENMİŞ ETLER

Uzmanlar, sosis ve salam gibi işlenmiş etlerin; yüksek derecede kalori, doymuş yağ ve tuz içerdiğini belirtmekle beraber bu gıdaların kalp sağlığı için kötü olduğunu ifade etti.

Doymuş yağlar kalp sağlığı için oldukça zararlıdır ve kötü kolesterolün yükselmesine neden olur. Harvard Üniversitesi'nin araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, işlenmiş et yemenin yüzde 42 daha fazla kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğu gözlemlendi. Örneğin aşırı derecede sosis tüketmek, kalp sağlığının yanı sıra kansere de yol açabilir.