Kalbi sinsice bitiriyor! Keyifle tüketiliyor ama organları tahrip ediyor

Kalp sağlığı ve genel sağlık için tüketilen besinlerin içeriği oldukça önem içerir. Ancak bazı zararlı gıdalar pek çok kişi tarafından hem kolay olarak yenilebilmesi hem de keyif verici olduğu için sıklıkla tercih edilir. Bu gıdalar, kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere kolesterol ve tip 2 diyabete kadar yol açabilir.
Kalp sağlığını tehdit eden gıdalar ise şöyle;
İŞLENMİŞ ETLER
Uzmanlar, sosis ve salam gibi işlenmiş etlerin; yüksek derecede kalori, doymuş yağ ve tuz içerdiğini belirtmekle beraber bu gıdaların kalp sağlığı için kötü olduğunu ifade etti.
Doymuş yağlar kalp sağlığı için oldukça zararlıdır ve kötü kolesterolün yükselmesine neden olur. Harvard Üniversitesi'nin araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, işlenmiş et yemenin yüzde 42 daha fazla kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğu gözlemlendi. Örneğin aşırı derecede sosis tüketmek, kalp sağlığının yanı sıra kansere de yol açabilir.
İşlenmiş etler yerine yağsız kırmızı et, somon ve ton balığı gibi besinler tüketmek yararlı olacaktır.
ENERJİ İÇECEKLERİ
Yapılan çalışmalar, enerji içeceklerinde yer alan şeker ve kafein birleşiminin yüksek tansiyon ya da kalp ritim bozukluğu anlamına gelen aritmiye gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Ayrıca uzmanlar, bu açıklamanın kafeini atlamanız gerektiği anlamına gelmediğini ve gün içerisinde dengeli olarak çay ve kahve tüketmenin faydalı olduğunu belirttiler.
Bir başka çalışma ise günde 2 fincan kahve tüketmenin tip 2 diyabet riskini düşürebileceğini göstermekte. Bu nedenle enerji içecekleri yerine, kahve tüketmeniz sağlığınız için çok daha iyi bir seçenek denilebilir.
CİPS
Uzmanlar, cips gibi tuzlu işlenmiş karbonhidratlardan uzak durulması gerektiğini önerdi.
Yüksek derecede tuz tüketimi, kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve felç olma riskine yol açabilir.
Cips yerine havuç ve elma gibi meyveler tüketmek sağlığınız için daha faydalı olacaktır.
HAZIR PUDİNG
Puding gibi çok fazla şekerli gıdalar yemek, fazla kalori alımına yol açarak aşırı kilo alınmasına neden olabilir.
Aşırı kilo alımı ise kalp hastalığına, tip 2 diyabete ve bazı kanser türlerinin ortaya çıkma riskini artırabilir.
HAZIR ŞİNİTZELLER
Şinitzel diyet yapan kişiler için her ne kadar faydalı gibi düşünülüp tüketilse de aslında tam aksi nitelikte. Şinitzelin uzun süre boyunca yağda kızartılarak pişirilmesi yüksek derecede yağ içermesine neden olur. Böylece sağlık açısından oldukça zararlı hale gelir.
Şinitzelin yanı sıra tavuk nugget da sağlık açısından zararlıdır. Tavuk nuggetın yapım aşamasında hızlı bozulmasının önüne geçebilmek için pek çok yapay madde kullanılabilir. Ayrıca yağda kızartılarak pişirilmesi onu daha da sağlıksız hale getirir.