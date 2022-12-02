Kalbin bittiğini gösteren tehlike! Ayaklarınız böyle görünüyorsa…

Kalbinizle ilgili sorunlar beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin ağız kokusu, diş eti hastalığı ile kalp sağlığı arasındaki bağlantı nedeniyle kardiyovasküler problemlere işaret edebilir. Peki kalp sağlığının risk altında olduğunu nasıl anlarız? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:11 PAYLAŞ ABONE OL

Ayaklarınızdaki ve ayak bileklerinizdeki çukurlaşmış deri gibi cildinizde ortaya çıkan belirli değişiklikler de kalp sağlığınızın riskte olduğunu gösterebilir. Kalp rahatsızlığının potansiyel belirtilerinin farkında olmak önemlidir.

BOL BOL EGZERSİZ YAPILMALI Cleveland Clinic, birçok Amerikalı'nın kadınlarda kalp krizinin temel semptomlarını fark etmediğini ve buna ek olarak hem erkekler hem de kadınlar için çoğu kalp hastalığının önlenebilir olduğunu kabul etmediğini bildirdi. Kalp sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmanız çok önemli.