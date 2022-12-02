Kalbin bittiğini gösteren tehlike! Ayaklarınız böyle görünüyorsa…

Ayaklarınızdaki ve ayak bileklerinizdeki çukurlaşmış deri gibi cildinizde ortaya çıkan belirli değişiklikler de kalp sağlığınızın riskte olduğunu gösterebilir. Kalp rahatsızlığının potansiyel belirtilerinin farkında olmak önemlidir.
BOL BOL EGZERSİZ YAPILMALI
Cleveland Clinic, birçok Amerikalı'nın kadınlarda kalp krizinin temel semptomlarını fark etmediğini ve buna ek olarak hem erkekler hem de kadınlar için çoğu kalp hastalığının önlenebilir olduğunu kabul etmediğini bildirdi. Kalp sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmanız çok önemli.
ÇENE AĞRISI
Çene ağrısı, daha çok diş ağrısı veya boyun yaralanması ile ilişkili bir rahatsızlık türü gibi görünebilir ve temporomandibular eklemler bozuklukları gibi diğer durumları gösterebileceği doğrudur. Ancak Cleveland Clinic, çenenize, sırtınıza, boynunuza veya kollarınıza yayılan ağrı, özellikle kaynağının kesin olarak belirlenmesi zorsa, bir kalp rahatsızlığına işaret edebileceğini söylüyor.
AŞIRI TERLEME
Aşırı terlemeye menopoz da dahil olmak üzere çeşitli koşullar neden olabilir ve bu da kafa karışıklığına neden olabilir. Healthline, geceleri çok terleyen kadınlar bu semptomu menopozun bir etkisi sanabilir fakat çarşaflarınız sırılsıklam olmuşsa veya terlemenizden uyuyamıyorsanız kadınlarda kalp krizi belirtisi olabilir.
Bunun nedeni, tıkanmış arterlerden kan pompalamak kalbinizden daha fazla çaba sarf etmesi, bu nedenle vücudunuzun ekstra efor sırasında vücut sıcaklığınızı düşük tutmaya çalışmak için daha fazla terlemesidir.
YORGUNLUK
Cleveland Clinic'e göre, kötü kalp sağlığından kaynaklanan yorgunluğun sadece günlük yorgunluk olmadığını söylüyor. Başka bir işaret daha önce yalnızca grip olduğunuzda deneyimlediğiniz düzeyde bir zayıflık hissediyorsanız. Bu durumda, kalbiniz vücudunuza oksijen sağlamakta zorlanıyor olabilir.
GÖĞÜS AĞRISI
Göğüs ağrısının genellikle kalp probleminin potansiyel bir semptomu olarak düşünüldüğünü, ancak ağrının kişiden kişiye değişebileceğini söylüyor. Uzmanlar, "Keskin bir histen göğüste donuk bir ağrıya kadar birçok biçimde ortaya çıkabilir diyor. Ağrının yeri göğsün ortası ile sol tarafı arasında olduğunda daha çok endişe verici. olduğunu söylüyor.
Anjina olarak da bilinen bu ağrının basınç veya sıkışma hatta hazımsızlık gibi hissedilebileceğini bildiren, Amerikan Kalp Derneği'ne göre kalp kası yeterli oksijen açısından zengin kan almadığında ortaya çıkar.
Ayrıca, bazı insanlar herhangi bir ağrı hissetmezler ancak nefes darlığı veya yorgunluk gibi başka belirtiler gösterirler. Bu belirtiler kalp kasına giden oksijen eksikliğinden kaynaklanıyorsa, buna anjinal eşdeğer denir.