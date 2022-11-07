Kalbinizi çürüten tüm bileşenlere sahip! Bu besin 30 yaşında bile ölüm getiriyor: Mutfağınızdaki katil…

Araştırmalar, beslenme sisteminize ve tükettiğiniz bazı yiyeceklere özen göstermemenin yaşam sürenizi etkileyebileceğini gösteriyor. Daha kısa bir yaşam süresinin en büyük sebeplerinden biri olan beslenme konusunda elde edilen veriler ise giderek korkutucu hale geliyor.
Kalp hastalığı, diyabet, yüksek kolesterol ve bazı kanser türleri, ultra işlenmiş gıdalar açısından zengin diyetler sebebiyle ortaya çıktığı biliniyor. Araştırmacılar, bu gıdaları minimum seviyede tutmanın daha uzun yaşam sürebileceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor.
American Journal of Preventative Medicine adlı dergide yayınlanan ve işlenmiş gıdaların erken ölüm il ilişkisini inceleyen bir araştırmada, işlenmiş gıdaların yoğun olarak tüketildiği Brezilyalıların ölümleri incelendi.
Çalışmaya yaşları 30 ila 69 arasında değişen ve işlenmiş gıda tüketen 57.000 kişinin ölümü dahil edildi. Bu yaş grubundakilerin %10'u erken ölüm adı verilen bir süreçle uyuşuyordu.
İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?
ERKEN ÖLÜME YOL AÇAN BAŞLICA SAĞLIK SONUÇLARI
Araştırmacıların bu sonuca varması için, önceki analizlerden elde edilen hesaplamalar kullanıldı ve daha sonra bu gıdaları çok miktarda tüketen insanlarla sadece ara sıra yiyenlerin göreceli ölüm riskiyle karşılaştırıldı.Araştırmacılar bu modeli Brezilya'nın nüfusuna ve yüksek oranda işlenmiş gıda tüketim düzeyine uyguladılar. Daha sonra, o yaş grubunun daha az yemesi durumunda önlenebilecek erken ölümlerin sayısını tahmin ettiler.
São Paulo Üniversitesi'nde beslenme araştırmacısı ve çalışmanın yazarı olan Eduardo Nilson, bu yiyeceklerden zengin bir diyetin neden olduğu ana sağlık etkilerinden biri ile ilgili olarak, "kalp hastalığının ana faktörlerden biri olmasının çok muhtemel olduğuna" inanıyor. Diğer önemli sağlık sonuçları arasında diyabet, kanser, obezite ve kronik böbrek hastalığı yer alır.
ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NEDEN BU KADAR SAĞLIKSIZ?
Yüksek oranda işlenmiş gıdalar, sadece tuz, şeker veya yağ eklenmiş olanlara kıyasla daha fazla yapay içerik içerir. Genellikle çok az tam bileşen içerirler ve tatlandırıcılar, koruyucular, renklendiriciler, hacim arttırıcı maddeler veya diğer katkı maddeleri içerirler. Harvard Health, "Ultra işlenmiş gıdalar çoğunlukla yağlar, nişastalar, ilave şekerler ve hidrojene yağlar gibi gıdalardan elde edilen maddelerden yapılır" diye ekledi. Ne yazık ki, ultra işlenmiş gıda tüketimi çoğu ülkede yaygın.
Nilson, tüm yetişkinler bu gıdalarda en az %23'lük bir kesintiye giderse, yılda yaklaşık 20.000 daha az erken ölümün görüleceğini tahmin ediyor.