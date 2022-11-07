Kalbinizi çürüten tüm bileşenlere sahip! Bu besin 30 yaşında bile ölüm getiriyor: Mutfağınızdaki katil…

Araştırmalar, beslenme sisteminize ve tükettiğiniz bazı yiyeceklere özen göstermemenin yaşam sürenizi etkileyebileceğini gösteriyor. Daha kısa bir yaşam süresinin en büyük sebeplerinden biri olan beslenme konusunda elde edilen veriler ise giderek korkutucu hale geliyor.

Kalp hastalığı, diyabet, yüksek kolesterol ve bazı kanser türleri, ultra işlenmiş gıdalar açısından zengin diyetler sebebiyle ortaya çıktığı biliniyor. Araştırmacılar, bu gıdaları minimum seviyede tutmanın daha uzun yaşam sürebileceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor.

American Journal of Preventative Medicine adlı dergide yayınlanan ve işlenmiş gıdaların erken ölüm il ilişkisini inceleyen bir araştırmada, işlenmiş gıdaların yoğun olarak tüketildiği Brezilyalıların ölümleri incelendi.

Çalışmaya yaşları 30 ila 69 arasında değişen ve işlenmiş gıda tüketen 57.000 kişinin ölümü dahil edildi. Bu yaş grubundakilerin %10'u erken ölüm adı verilen bir süreçle uyuşuyordu.