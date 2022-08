Kalbinizi yeniden onaran besin! Hasarlara karşı kalkan oluyor…

KALP HASTALIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Zararlı yağlar bakımından kırmızı et, beyaz et, peynir ve tereyağı gibi süt ürünlerinden artan kalp hastalığı riski ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Özellikle doymuş yağların çoğu, yağlı et, sosis, tam yağlı süt ve tam yağlı süt ürünleri, hindistancevizi yağı, hurma yağı, hamur işleri, kekler, bisküviler ve çikolatadan gelir. Bu ürünleri fazlasıyla tüketmek, kalp hastalıklarına yol açıyor.

Aynı zamanda kilolu ve obez olmaya neden oluyor. Özellikle beslenme uzmanları, avokado, fındık, tohum, bitki bazlı yağlar ve ezmeler gibi doymamış yağ içeren gıdaları daha fazla yemeyi öneriyor. Meyve, kuru meyve, küçük avuç fındık ve bitter çikolata gibi daha sağlıklı atıştırmalıklara geçmenizde fayda var.

Koroner kalp hastalığının başlıca belirtileri şunlardır: