Kalbinizin o dostu o besin! Her 7 gramı kalp hastalığı riskini %9 düşürüyor!

Beslenme sisteminde çeşitli vücut fonksiyonları için önemli olan belirli besin grupları, vitaminler ve mineraller ile genel sağlıkta büyük bir rol oynuyor. Lif, vücut tarafından tamamen sindirilemeyen bir karbonhidrat türüdür.

Daha düşük ciddi sağlık sorunları ve kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet ve bağırsak kanseri gibi hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.Günde yaklaşık 30 gram lif yememizi tavsiye ediyor, ancak çoğu insan sadece 20 gram kadar yiyor.

Doktor Deborah Lee, lif eksikliği belirtileri hakkında ile özel olarak konuştu. Lif, sağlıklı bir insan beslenmesi için gereklidir ve yeterince lif almamanın ciddi sağlık sonuçları vardır" dedi.