Kalp hastaları dikkat! Bu saat aralığında sakın dışarı çıkmayın...

Hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla birlikte kalp rahatsızlığı olan bireyler için riskli bir dönem başlamış oldu. Doç Dr. Cihan Altın kalp rahatsızlığı olan bireyler için, düzenli egzersiz yapmalarını ama yaparken de sıcaklık nedeniyle dikkat etmeleri konusunda uyardı. Altın, hangi saat aralığında egzersiz yapmalarını ve hangi saat aralarında dışarı çıkmamaları gerektiği hakkında önemli uyarılarda bulundu.
'SAAT 12.00-15.00 ARASINDA KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN'
Aşırı sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olanların 12.00 - 15.00 saatleri arası dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Cihan Altın, "Hava sıcaklıkları oldukça arttı. Beraberinde nem de arttı. Kronik kalp hastaları, kalp damar hastaları, tansiyon hastaları ve kalp yetersizliği gibi hastalıkları olanların öğle sıcağında, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaları çok tehlikeli olabilir. Terleme ile beraber mineral kaybından dolayı hastalar için bazen ilaçlarının dozları uygunsuz hale gelebilir. Özellikle terleme sonucunda insan vücudundaki kan biraz koyulaşır ve bu da beraberinde kalp krizine sebep olabilir. Günün en sıcak olan saatleri 12.00 ila 15.00 arasında hastalarımızın kesinlikle dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bol bol su tüketmelerini, karpuz gibi meyveler yemelerini de tavsiye ediyoruz. 1,5 litrenin üzerinde su içmeleri kesinlikle çok önemli" dedi.
'SICAK HAVALAR ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYOR'
Sıcak havaların ölüme davetiye çıkarttığını dile getiren Doç. Dr. Altın, "Eğer kalp hastasıysanız ve dışarı çıkmanız gerekiyorsa mutlaka gerekli önlemlerinizi alınız. Gölge yerlerde bulunun ya da uygun araçlarla gidiniz. Sıcakta yürümek ve çok terlemek kalp krizi geçirme ihtimalini artırır ve bu da ani ölümle sonuçlanabilir. Sıcak havalar kalp hastalıklarına ve ölüme davetiye çıkarıyor" açıklamasında bulundu.
'EGZERSİZ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN'
Kalp hastalarının egzersizlerini aksatmamaları gerektiğini ancak dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Altın, "Bildiğimiz gibi kalp hastalarının egzersiz yapmaları lazım. Ancak bunu özellikle günün sıcak saatlerinde değil, akşam serinliğinde ya da sabahın erken saatlerinde yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle gündüzün sıcak olduğu dönemlerde egzersiz yapılmamalıdır. Ani sıvı kayıpları, ani bayılmalara, ani travmalara, kafa travmalarına, kalp krizlerine ve ani ölümlere neden olabilir" sözlerine yer verdi.