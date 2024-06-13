Kalp hastaları dikkat! Bu saat aralığında sakın dışarı çıkmayın...

Hava sıcaklığının artması birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. İşte bu durum için kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, özellikle de kalp hastaları için hava sıcaklığının artmasının büyük bir risk olduğunu hatta ölüme bile neden olabileceğini söyledi. Altın, kalp hastaları için öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

İHA Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:26 PAYLAŞ ABONE OL

Hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla birlikte kalp rahatsızlığı olan bireyler için riskli bir dönem başlamış oldu. Doç Dr. Cihan Altın kalp rahatsızlığı olan bireyler için, düzenli egzersiz yapmalarını ama yaparken de sıcaklık nedeniyle dikkat etmeleri konusunda uyardı. Altın, hangi saat aralığında egzersiz yapmalarını ve hangi saat aralarında dışarı çıkmamaları gerektiği hakkında önemli uyarılarda bulundu.

'SAAT 12.00-15.00 ARASINDA KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN'



Aşırı sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olanların 12.00 - 15.00 saatleri arası dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Cihan Altın, "Hava sıcaklıkları oldukça arttı. Beraberinde nem de arttı. Kronik kalp hastaları, kalp damar hastaları, tansiyon hastaları ve kalp yetersizliği gibi hastalıkları olanların öğle sıcağında, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaları çok tehlikeli olabilir. Terleme ile beraber mineral kaybından dolayı hastalar için bazen ilaçlarının dozları uygunsuz hale gelebilir. Özellikle terleme sonucunda insan vücudundaki kan biraz koyulaşır ve bu da beraberinde kalp krizine sebep olabilir. Günün en sıcak olan saatleri 12.00 ila 15.00 arasında hastalarımızın kesinlikle dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bol bol su tüketmelerini, karpuz gibi meyveler yemelerini de tavsiye ediyoruz. 1,5 litrenin üzerinde su içmeleri kesinlikle çok önemli" dedi.

