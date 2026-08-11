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Kalp krizi böyle sinyal veriyor! Eğer merdiven çıkarken bunu yaşıyorsanız...

Kalp krizi her zaman ani ve şiddetli bir göğüs ağrısıyla ortaya çıkmayabilir. Özellikle merdiven çıkarken, hızlı yürürken veya yokuş tırmanırken başlayan ve dinlenmeyle azalan göğüs ağrısı, baskı ya da nefes darlığı kalp kaynaklı bir sorunun habercisi olabilir. Uzmanlar, efor sırasında ortaya çıkan bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:46 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs ağrısının toplumda en sık endişe uyandıran şikayetlerin başında geldiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zehra Akmaz, ağrılar ve belirtileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göğüs bölgesinde hissedilen her ağrının doğrudan kalp krizine işaret etmediğini söyleyen Uzm. Dr. Akmaz, "Göğüs ağrılarının büyük kısmı kalp hastalığına bağlı olmasa da bazı ağrılar kalp krizi veya diğer ciddi damar hastalıklarının ilk belirtisi olabilir. Özellikle göğüste baskı hissi, kola veya çeneye yayılan ağrı, nefes darlığı ve soğuk terleme ile birlikte görülen şikayetler acil değerlendirme gerektirir. Erken tanı ve tedavi, kalp krizine bağlı kalıcı hasarların ve hayati risklerin önlenmesinde kritik öneme sahiptir" dedi.





GÖĞÜS AĞRISINA BAŞKA BELİRTİLER EŞLİK EDİYORSA SEBEBİ KALP KAYNAKLI OLABİLİR

Göğüs ağrılarının yaygın belirtilerini aktaran Uzm. Dr. Zehra Akmaz, bunun ötesindeki durumların daha ciddi olabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Göğüs ağrısının başlıca nedenleri kalp krizi, koroner arter hastalığı, kalp kası iltihabı (miyokardit), kalp zarı iltihabı (perikardit), aort damar hastalıkları, akciğer embolisi, zatürre, akciğer zarı hastalıkları, pnömotoraks (akciğer sönmesi), reflü, mide ülseri, yemek borusu spazmları, kas zorlanmaları, kaburga iltihapları, göğüs duvarı ağrıları ya da panik atak, anksiyete bozukluğu ve yoğun stres kaynaklı olabilir. Kalp hastalıklarına bağlı ağrılar genellikle göğüste baskı ve sıkışma hissiyle ortaya çıkar. Hastalar da bu ağrıyı sıklıkla, 'Göğsümün üzerine biri oturmuş gibi, göğsüm sıkılıyor, göğsümde baskı var' şeklinde tarif eder. Bunun dışında göğüs ağrıları merdiven çıkarken, hızlı yürürken ve yokuş çıkarken efor sarf etmeye bağlı olarak başlayabilir ve dinlenince azalabilir. Göğüs ağrıları sol kola, her iki kola, omuzlara, boyuna, çeneye ve sırta yayılabilir. Beraberinde ortaya çıkabilen nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, kusma, baş dönmesi ve bayılma hissi gibi belirtiler ise kalp kaynaklı ağrı ihtimalini artırır."