Kalp krizi riskini 2 katına çıkarıyor! Uzmanından uyarı: "Sanıldığı gibi masum değil"

Enhoş, "Elektronik sigara, nikotin içeren bir sıvının ısıtılmasıyla oluşan aerosollerin solunması sonucu kullanılır. Bu aerosoller, akciğerlere çekildiğinde iritasyon ve inflamasyona neden olabilir. Ayrıca, nikotin, kalp hızında artışa ve kan basıncında yükselmeye yol açar. Bu durum, akut kalp krizlerini tetikleyebilir ve damarlarda büzüşmeye neden olarak kalp krizini artırabilir." bilgisini paylaştı.