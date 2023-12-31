Kalp krizinden korunmanın yolu! Uzmanı anlattı...

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, özellikle 80 yaş üstü kişilerde kış aylarında daha fazla kalp damar hastalığı, kalp krizi görülebildiğini belirterek, bazı önlemlerle bundan korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Ögün, kalp damar hastalıklarının yetişkinlerde sıkça görüldüğünü, 2008'de yapılan çalışmada tüm dünyada her yıl 20 milyon insanın kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini aktararak, bu hastalıkların tüm dünyada ölüm nedenleri arasında önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Mevsim geçişlerinin sağlığa etkilerine değinen Ögün, şöyle devam etti:

"Kış aylarında hem kalp damar hem de beyin damar hastalıkları artıyor. Bunun sebeplerine baktığımızda, kış aylarında özellikle birtakım pıhtılaşma faktörlerinin artması bazı çalışmalarda gösterilmiş. Buna bağlı bir artış söz konusu. Bunun dışında tansiyon yükseklikleri bu aylarda daha fazla çünkü insan kendini soğuktan korumak için adrenalin/katekolamin salgılar. Bu da kalp damar hastalıkları açısından önemli bir şey oluşturur; hem ritim bozuklukları hem de pıhtılaşmaya sebep olucu birtakım faktörlerin salgılanmasına neden olabilir. Bu nedenle hem beyin damar hastalıkları, inme açısından hem de kalp damar hastalıkları açısından çok ciddi problemler oluşturabiliyor."

Ögün, bunun sadece soğuk havaya bağlanamayacağına işaret ederek, "İnsanların daha çok kapalı alanlarda olması, daha az fiziksel aktivite yapması, kapalı alanda yasak ama insanların kendi evlerinde sigara içmesi gibi etkenler de var. Özellikle bacak toplar damarlarda pıhtı oluşturabilir uzun süreli hareketsizlikler. Yine kalp damar hastalıkları açısından çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor bu hareketsizlik." diye konuştu.

D vitamininin öneminden bahseden Ögün, "Güneşi çok almayan yerlerimizde D vitamini eksikliğini çok fazla görüyoruz. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları açısından da çok ciddi problem oluşturabiliyor. Burada önerimiz; kapalı alanda kalacaksak D vitamini desteği almak ve ev içerisinde birtakım fiziksel aktiviteler yapmak. Bunlar faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

Ögün, beslenme alışkanlıklarının yaz ve kış aylarında farklılık gösterdiğini dile getirerek, belli yaşın üstündeki kişilerin Akdeniz diyeti tipi beslenmesinin faydalı olacağını anlattı.

Doç. Dr. Ögün, 60 yaş altı kişilerde nisan-mayıs aylarında kalp damar rahatsızlığının, kalp krizinin daha fazla görüldüğüne dikkati çekerek, "Özellikle 80 yaş üstünde kış aylarında, aralık gibi çok daha fazla kalp damar hastalığı, kalp krizi görebiliyoruz. D vitamini takviyelerin alınması, sürekli fiziksel aktivite yapılması, sigaradan her durumda uzak durulması gerekiyor. Bunlara dikkat edersek büyük ölçüde korunmuş olacağız." şeklinde konuştu.