Kalp krizine neden olan en büyük hata! Özellikle o kişiler risk altında...

Damar hastalıkları birçok farklı nedene bağlı oluşabilir. Maalesef Kalp ve Damar hastalıkları günümüzde en ölümcül hastalık gurubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda hastalık nedenlerinin iyi anlaşılması, erken tanı ve tedavinin uygulanması önem taşır.

Atardamar (arter) genelinde düşünürsek damar hastalıkları oldukça çeşitlidir. Basitçe sınıflandırırsak damarın yapısal bütünlüğünü etkileyen genişleme büyüme (anevrizma) , yine damarın esnekliğini kaybetmesi, kireçlenmesi ve neticede kan geçişini sağlayan boşluğun daralması ve tıkanması ile oluşan ateroskleroz, yine tüm bunlardan farklı olarak vücudun metabolik ve immünitesinin farklı çalışması ile ortaya çıkan iltihaplı durumların damar yapısını bozması ve enfeksiyonlar olarak sıralayabiliriz. İnflamasyon ve iltihaplar ile giden hastalıklar beraberinde bir çok hastalık ve sendromlarlada görülmektedir. Netice itibarı ile hastalığın temelini çevresel etkenlerden daha çok vücudun kendi metabolizmasındaki bozuklular ile oluştuğu söylenebilir.

Ailesel yatkınlık ve genetik , tüm hastalıklarda olduğu gibi damar hastalıkları içinde belirleyici bir faktördür. Gen aktarımının anneden ve babadan geçtiği düşünüldüğü zaman hastalığa yatkın olabilecek genetik materyalin ailede nesilden nesile aktarılması sizi bu hastalık gurubuna karşı yatkın kılacaktır. Bu nedenle ailenizde ve yakın akrabalarınızda bu tarz hastalıkların olması sizdede bu tarz hastalıların ortaya çıkma olasılığını arttıran bir faktördür.