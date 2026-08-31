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Kalp krizinin habercisi olabilir! Göğüs ağrısıyla birlikte bunu yaşıyorsanız beklemeyin

Göğüs ağrısı, günlük hayatta sık karşılaşılan ve birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir şikayet. Ancak özellikle aniden başlayan, şiddetli seyreden veya sırta, kola, boyna ya da çeneye yayılan ağrılar daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Uzmanlar, göğüs ağrısına nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı veya baş dönmesi gibi belirtilerin eşlik etmesi halinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor.

İHA Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:53 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs ağrısının kas-iskelet sistemi, mide ve yemek borusu gibi birçok farklı nedene bağlı gelişebileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, ancak ani başlayan ve daha önce yaşanmamış nitelikteki ağrıların daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.





"AĞRININ YAYILIMI ÖNEMLİ BİR İPUCU OLABİLİR"

Kalp kaynaklı göğüs ağrısının her hastada aynı şekilde hissedilmediğini belirten Özdemir, "Göğüste baskı, sıkışma, yanma veya ağırlık hissi şeklinde başlayan ağrı; sırta, omuzlara, kollara, boyuna ya da çeneye yayılabilir. Özellikle ani başlayan göğüs ağrısı ve sırta yayılan ağrı, eşlik eden diğer belirtilerle birlikte değerlendirildiğinde ciddi bir kalp-damar sorununun işareti olabilir" dedi.

Özdemir, ağrının şiddeti kadar başlangıç şeklinin, ne kadar sürdüğünün, eforla ilişkisinin ve beraberindeki belirtilerin de tanı açısından önemli olduğunu söyledi.