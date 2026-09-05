Kalp yetersizliği böyle sinyal veriyor! Günlük hayatta fark edilmeyen 6 belirti

AYAKKABINIZ DAR GELMEYE BAŞLADIYSA… Vücutta sıvı birikmesine bağlı olarak özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik gelişebildiğini belirten Prof. Dr. Gök, daha önce rahat kullanılan ayakkabıların ayağa dar gelmesinin de göz ardı edilmemesi gereken belirtilerden biri olduğunu ifade etti. Beslenme düzeninde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen kısa sürede belirgin kilo artışı yaşanmasının da vücutta sıvı birikimine işaret edebileceğini belirten Prof. Dr. Gök, açıklanamayan hızlı kilo değişimlerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

KALP YETERSİZLİĞİNİN TEK NEDENİ KALP KRİZİ DEĞİL Kalp yetersizliğinin yalnızca daha önce geçirilmiş bir kalp krizinin sonucu olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gök, yüksek tansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalıkları, ritim bozuklukları ve kalp kapak hastalıklarının da kalp yetersizliğine neden olabileceğini söyledi. Obezitenin de kalp yetersizliği gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Prof. Dr. Gök, bu nedenle kalp yetersizliğinin altında yatan nedenin belirlenmesinin tedavinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.