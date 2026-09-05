Kalp yetersizliği böyle sinyal veriyor! Günlük hayatta fark edilmeyen 6 belirti

Gün içinde birkaç basamak merdiven çıktıktan sonra nefes nefese kalmak, yürürken sık sık dinlenmek ya da geceleri rahat uyuyabilmek için yastık sayısını artırmak çoğu zaman yorgunluk veya yaşlanmayla ilişkilendirilebiliyor. Oysa bu değişiklikler kalbin vücudun ihtiyaç duyduğu kanı yeterince karşılayamadığının işareti olabilir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Gök, özellikle günlük yaşamda sonradan ortaya çıkan nefes darlığı, çabuk yorulma, bacaklarda şişlik ve açıklanamayan hızlı kilo artışının kalp yetersizliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
MERDİVEN ÇIKARKEN DURUP DİNLENİYORSANIZ DİKKAT
Kalp yetersizliğinin yalnızca kalbin kanı pompalama gücünün azalması anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Gök, kalbin gevşeme fonksiyonundaki bozuklukların da bu tabloya yol açabileceğini söyledi. Özellikle günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkan nefes darlığı ve çabuk yorulmanın önemli belirtiler arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Gök, yürürken veya merdiven çıkarken sık sık durup dinlenme ihtiyacı oluşmasının dikkate alınması gerektiğini belirtti.
İKİ YASTIKLA YATMA İHTİYACI ÖNEMLİ BİR SİNYAL
Kalp yetersizliğinde şikâyetlerin yalnızca gündüz ortaya çıkmadığını belirten Prof. Dr. Gök, gece yaşanan nefes darlığının da önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Daha önce tek yastıkla rahat uyuyan bir kişinin zaman içerisinde iki veya daha fazla yastığa ihtiyaç duyması ya da gece nefes darlığı nedeniyle uyanmasının kalp yetersizliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.
AYAKKABINIZ DAR GELMEYE BAŞLADIYSA…
Vücutta sıvı birikmesine bağlı olarak özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik gelişebildiğini belirten Prof. Dr. Gök, daha önce rahat kullanılan ayakkabıların ayağa dar gelmesinin de göz ardı edilmemesi gereken belirtilerden biri olduğunu ifade etti. Beslenme düzeninde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen kısa sürede belirgin kilo artışı yaşanmasının da vücutta sıvı birikimine işaret edebileceğini belirten Prof. Dr. Gök, açıklanamayan hızlı kilo değişimlerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
KALP YETERSİZLİĞİNİN TEK NEDENİ KALP KRİZİ DEĞİL
Kalp yetersizliğinin yalnızca daha önce geçirilmiş bir kalp krizinin sonucu olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gök, yüksek tansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalıkları, ritim bozuklukları ve kalp kapak hastalıklarının da kalp yetersizliğine neden olabileceğini söyledi. Obezitenin de kalp yetersizliği gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Prof. Dr. Gök, bu nedenle kalp yetersizliğinin altında yatan nedenin belirlenmesinin tedavinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
ÇARPINTI VE BAYILMA VARSA RİTİM BOZUKLUĞU ARAŞTIRILMALI
Çarpıntı, baş dönmesi ve bayılmanın daha nadir görülen belirtiler arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Gök, bu şikâyetlerin ortaya çıkması halinde altta yatan ritim bozukluklarının araştırılması gerektiğini söyledi. Ritim bozukluğu tespit edilmesi durumunda öncelikle bu sorunun tedavi edilmesinin önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Gök, kalp yetersizliğinin nedenine yönelik tedavinin hastalığın seyrinde belirleyici olduğunu vurguladı.
KALP YETERSİZLİĞİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ
Kalp yetersizliği geliştikten sonra uygulanan tedavilerle hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabildiğini ve hastaneye yatışların azaltılabildiğini belirten Prof. Dr. Gök, bu nedenle belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlik gibi şikâyetlerin yalnızca yaşa bağlanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gök, bu belirtileri yaşayan kişilerin kardiyoloji değerlendirmesinden geçmesinin erken tanı açısından önemli olduğunu ifade etti.