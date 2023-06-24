Kalp yetmezliğinin habercisi! Eğer vücudunuz bu şekilde ödem tutuyorsa...



Çukurlu ve çukursuz ödem arasında bir fark vardır. Şişmiş bölgeye baskı uygularsanız ve parmağınız bir girinti bırakırsa çukur ödeminiz var demektir. Etkilenen bölgenin etrafındaki eklemleri hareket ettirmede zorluk, ağrı ve gerginlik, ayakkabı giyerken veya şişmiş parmaklar yüzünden yüzük takarken zorlanma hissi olur, çoraplar iz bırakabilir. Vücutta çok fazla sodyumdan su tutulması, çok uzun süre ayakta durmak veya oturmak veya vücut ağırlığınızın baskısı genellikle buna neden olur. Çukurlaşmayan ödem ise parmağınızı bastırdığınızda iz bırakmaz. Bu kalp, akciğerler, karaciğer veya böbreklerle ilgili daha ciddi bir durum olabilir.

Bazı sağlık durumları ödeme neden olabilir. Bazen sebep, zararsız bir su tutma durumudur. Ancak derhal tedavi edilmesi gereken kronik, ciddi bir durumdan da kaynaklanabilir.