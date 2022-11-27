Kan basıncına tavan yaptırıyor! Tek lokması yüksek tansiyon sebebi...

Araştırmalar, dengeli bir diyetin kişinin kan basıncını önemli ölçüde düşürebileceğini ve en başta hipertansiyon gelişme riskini azaltabileceğini gösteriyor. Hypertension Canada'ya göre, sağlıksız kan basıncı söz konusu olduğunda sodyum en büyük suçludur. Kan basıncını düşürmek için sodyum alımını günde 2.000 miligramın altına düşürmeyi öneriyorlar.
Sodyum alımını azaltma konusunda ilk olarak aklımıza sofra tuzu gelse de aslında yüksek sodyumlu yiyecekler de büyük bir risk taşıyor. İşte yüksek tansiyondan korunmak için uzak durmanız gereken o 10 besin…
İŞLENMİŞ GIDALAR
Cips, kurabiye, kahvaltılık gevrekler gibi atıştırmalıklar, yüksek tansiyonun en büyük suçluları arasında yerini alıyor. Bu nedenle o çok sevdiğiniz atıştırmalıkları satın alırken etiketleri kontrol etmenizde fayda bulunuyor. Bunun sebebi; yüksek oranda işlenmiş besinlerin, tatlarını iyileştirmek için katkı maddeleri kullanarak bağımlılık yapmaları.
TÜTSÜLENMİŞ ETLER
Somon füme, füme salam gibi tütsülenmiş etleri çok seviyorsanız, beslenme sisteminizi değiştirmekte fayda bulunuyor. Bunun sebebi ise; tütsüleme işleminde yoğun miktarda tuz kullanımıdır. Bu da bu yiyeceklerin sodyum bakımından en tehlikeli kategoriye girmesine neden olarak büyük risk taşır.
ŞARKÜTERİ ETLERİ
Hipertansiyonu olan kişiler, salam, sosis ve sucuk gibi yüksek işlenmiş et ürünlerinin tüketiminde kendileri için en kötü kararı veriyor olabilirler. Üstelik yalnızca işlenmekle kalmaz, büyük oranda sodyum da içeren bu besinler, günlük tavsiye edilen sodyum miktarından çok daha fazlasını almanıza neden olabilir.
HAZIR ÇORBALAR
Özellikle konserve ve toz çeşitleriyle raflarda yerini alan bu çorbalar, her ne kadar pratik şekilde sofralara gelse de içeriğindeki yüksek sodyum seviyeleri nedeniyle büyük bir risk taşıyor. Seçiminizi yaparken etiketlerdeki düşük sodyum içeriği ibaresine dikkat etmeniz önemlidir.
EKMEK
Ekmeğin tuzlu olduğunu düşünmeseniz de aslında çok yuz içerir. Özellikle işlenmiş, paketlenmiş ekmeklerde bu oran daha yüksektir. Paketlenmiş gıdaların beslenme etiketlerini kontrol etmek, sodyum alımını azaltmada uzun bir yol kat edebilir. Yüksek oranda işlenmiş ekmekler yerine, tam tahıllı ekmekleri tercih edebilirsiniz.
SALAMURA GIDALAR
Turşu, zeytin veya lahana turşusu gibi sebzelerin tuzlu ve sirkeli suda muhafaza edilerek uzun bir dönem besinleri tüketmeye olanak tanıyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken; turşu tüketiminde aynı zamanda sodyum alımını da büyük oranda artmasıdır. Bu nedenle kontrollü ve tuz oranı doğru ayarlanmış besinleri tercih etmek, hipertansiyon mücadelesinde önem taşıyor.
SOSLAR
Çok sevdiğiniz mayonez, hardal veya ketçabı tekrar düşünün. Bu soslar, yüksek sodyum seviyeleriyle, kan damarlarınızdaki basıncı büyük oranda artırabilir. Düşük sodyumlu seçenekleri tercih etmek veya ev yapımı kendi soslarınızı üretmek, bu noktada kendinizi büyük oranda korumanızı da mümkün kılıyor.