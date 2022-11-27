Kan basıncına tavan yaptırıyor! Tek lokması yüksek tansiyon sebebi...

Araştırmalar, dengeli bir diyetin kişinin kan basıncını önemli ölçüde düşürebileceğini ve en başta hipertansiyon gelişme riskini azaltabileceğini gösteriyor. Hypertension Canada'ya göre, sağlıksız kan basıncı söz konusu olduğunda sodyum en büyük suçludur. Kan basıncını düşürmek için sodyum alımını günde 2.000 miligramın altına düşürmeyi öneriyorlar.

Sodyum alımını azaltma konusunda ilk olarak aklımıza sofra tuzu gelse de aslında yüksek sodyumlu yiyecekler de büyük bir risk taşıyor. İşte yüksek tansiyondan korunmak için uzak durmanız gereken o 10 besin…