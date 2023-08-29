Kan değerlerini baştan yazacak kadar güçlü! Ne iltihap bırakıyor ne de diyabet

Taraxacum officinale olarak bilinen türünün en yaygın olduğu karahindiba, köklerinden kurutulmuşuna kadar birçok hali yüzyıllardır kullanılıyor. Fakat son yıllarda elde edilen bilimsel veriler; birçok faydası olduğunu da ortaya koydu. Özellikle birçok değer üzerinde etkili bir şekilde düzenleme ortaya çıkarabiliyor.
BESLEYİCİ DEĞERLER SUNAR
Karahindiba, köklerinden çiçeklerine kadar vitamin, mineral ve lif açısından zengin, en besleyici bitkilerden biridir. Karahindiba yeşillikleri pişmiş veya çiğ olarak yenebilir ve mükemmel bir A, C ve K vitamini kaynağıdır. Ayrıca E vitamini, folat ve az miktarda diğer B vitaminlerini de içerirler.
Ayrıca karahindiba demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi önemli miktarda çeşitli mineraller sağlar. Karahindiba kökü, sindirim sisteminizde sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini ve korunmasını destekleyen, bitkilerde bulunan bir tür çözünür lif olan karbonhidrat inulin açısından zengindir. Karahindiba kökü genellikle kurutulur ve çay haline getirilir, ancak kökün tamamını diğer bitki kökleri gibi yiyebilirsiniz.
GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR İÇERİR
Karahindiba, birçok güçlü antioksidan içerir ve bu da onun iyileştirici özelliklerinin çoğunu açıklayabilir. Antioksidanlar, normal metabolizmanın ürünü olan ancak vücutta seviyeleri yüksekse kronik hastalık riskine katkıda bulunan moleküller olan serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan bileşiklerdir.
Bu nedenle antioksidanlar vücudunuzun sağlığını korumak için gereklidir. Karahindiba, hücre hasarına ve oksidatif strese karşı koruma sağlayabilen yüksek düzeyde antioksidan beta-karoten içerir. Ayrıca, esas olarak bu bitkinin köklerinde, yapraklarında ve saplarında bulunan polifenoller adı verilen başka bir antioksidan türü açısından da zengindirler.
ENFLASYONLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLABİLİR
Karahindiba, polifenoller gibi bazı bileşikler sayesinde iltihabı azaltabilir. Enflamasyon, bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona karşı verdiği normal bir tepkidir. Ancak uzun süreli iltihaplanma vücudunuzun dokularında ve DNA'sında kalıcı hasara yol açabilir.
Birçok çalışma, karahindiba özü bileşikleri ile tedavi edilen hücrelerde inflamatuar belirteçlerde önemli bir azalma olduğunu kaydetti. Pnömonili farelerde yapılan bir araştırma, karahindiba alan farelerde akciğer iltihabında önemli bir azalma olduğunu gösterdi. Ancak çalışmalar daha fazla insan araştırmasının gerekliliğine işaret ediyor.
KAN ŞEKERİ YÖNETİMİNE YARDIMCI OLABİLİR
Hindiba ve klorojenik asit, karahindibada bulunan ve kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilecek iki biyoaktif bileşiktir. Test tüpü ve hayvan çalışmaları, bu bileşiklerin, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülinin salgılanmasını ve kaslarınızdaki glikozun (şeker) emilimini artırabildiğini göstermektedir.
Bu süreç daha iyi insülin duyarlılığına ve daha düşük kan şekerine yol açar. Bazı hayvan çalışmalarında, sikorik ve klorojenik asitler aynı zamanda karbonhidrat açısından zengin nişastaların sindirimini de engelledi; bu da karahindibanın kan şekeri seviyelerinin düşmesine katkıda bulunabilir. Bu sonuçlar umut verici olsa da, insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
KOLESTEROL VE TRİGLİSERİT DÜZEYLERİNİ DÜŞÜREBİLİR
Karahindibadaki bazı bileşikler, kalp hastalığı için iki önemli risk faktörü olan trigliserit ve kolesterol düzeylerini azaltabilir. Bir çalışmada karahindiba kökü ve yaprağı özlerinin yağ hücrelerinde trigliserit birikimini azalttığı görüldü.
Benzer şekilde, 4 haftalık bir hayvan çalışması, sıçanlara karahindiba yaprağı ekstresi vermenin toplam kolesterol ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Ayrıca daha eski bir çalışma, yüksek kolesterollü bir diyete karahindiba kökü ve yeşil yapraklı sebzeler eklemenin kolesterol düzeylerini düşürdüğünü buldu.
KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR
Bazı insanlar karahindibanın kan basıncını düşürebileceğini iddia ediyor ancak araştırmalar sınırlıdır. Geleneksel bitkisel tıp, bazı organları detoksifiye edebileceğine inanıldığından idrar söktürücü etkisi için karahindibayı kullanır. Batı tıbbında diüretikler vücuttaki fazla sıvıyı uzaklaştırmak için kullanılır, bu da kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Yaşlı yetişkinlerde yapılan bir çalışma, karahindibanın etkili bir idrar söktürücü olduğunu buldu. Ancak bu çalışma çok kısaydı ve sadece 17 katılımcıyla yapıldı.
Karahindiba ayrıca, daha önce yüksek potasyum seviyesine sahip olan kişilerde kan basıncını düşürmesiyle bağlantılı bir mineral olan potasyum da içerir. Dolayısıyla bu bitkinin potasyum içeriği nedeniyle kan basıncına dolaylı bir etkisi olabilirÖzellikle bu etki karahindibaya özgü olmayıp, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak tüketilen potasyum açısından zengin tüm gıdalar için geçerlidir.