Kan değerlerini baştan yazacak kadar güçlü! Ne iltihap bırakıyor ne de diyabet

KOLESTEROL VE TRİGLİSERİT DÜZEYLERİNİ DÜŞÜREBİLİR

Karahindibadaki bazı bileşikler, kalp hastalığı için iki önemli risk faktörü olan trigliserit ve kolesterol düzeylerini azaltabilir. Bir çalışmada karahindiba kökü ve yaprağı özlerinin yağ hücrelerinde trigliserit birikimini azalttığı görüldü.

Benzer şekilde, 4 haftalık bir hayvan çalışması, sıçanlara karahindiba yaprağı ekstresi vermenin toplam kolesterol ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Ayrıca daha eski bir çalışma, yüksek kolesterollü bir diyete karahindiba kökü ve yeşil yapraklı sebzeler eklemenin kolesterol düzeylerini düşürdüğünü buldu.