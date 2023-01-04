Kan grubunuza dikkat! Felç geçirme riskiniz %16 daha fazla: Eğer bu gruptaysanız...

Spesifik kan grubu genlerinin ikinci analizine göre, genomları A kan grubunun bir varyasyonunu kodlayan kişilerin, diğer kan türlerine sahip bir popülasyona kıyasla 60 yaşından önce felç geçirme riski yüzde 16 daha yüksekti.

O kan grubu genini taşıyanlarda risk yüzde 12 daha düşüktü. Araştırmacılara göre, A tipi kana sahip olanlar arasında daha yüksek inme riski minimumdur, bu nedenle ek tarama veya izlemeye gerek yoktur.