Kan şekerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Şeker hastalarının şifası buymuş meğer...

Tip 2 diyabet, insülin üretiminde ortaya çıkan sorunlarla birlikte kronik bir rahatsızlığa dönüşerek ömür boyu yaşamanız gereken bir durum. Pankreasın salgıladığı insülin, kan şekerini düzenleme görevini alırken bu mekanizmada ortaya çıkan dengesizlikler, bu değerlerin tehlikeli bir biçimde yükselmesine neden olabilir.
Bu denli riskli bir hastalığa karşı aslında yapılması gereken oldukça basit önlemler bulunuyor; sağlıklı beslenme ise bu noktada listenin başında yerini alıyor. Yemek yenmesini ardından yükselen kan şekeri, düzenli bir biçimde arttığında herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bunun için ise; doğru beslenme kilit faktör.
Araştırmalar, yemekten önce zerdeçal tüketiminin içeriğindeki "kurkumin" adlı bileşik sayesinde kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini gösterdi. Üstelik bu düşme oranı, tüketimden bir saat içinde kendini gösteriyor. Ayrıca kan şekeri düzeyleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar incelendi ve elde edilen veriler, bu durumu destekledi.
"Postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) zerdeçal tüketimiyle değiştği tespit edildi. Bu yeni araştırmalar, içerikteki "kurkumine" bağlı olarak değişiyodu. Örneğin; sadece "kurkumin" ve "kurkumin-balık yağı" kombinasyonu ayrı ayrı denendiğinde farklı sonuçlar elde edildi. Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.
Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda; zerdeçalın tokluk glisemik yanıtı ve glikoz kontrolü için insülin ihtiyacını azalttığı anlaşılırken, tüm bu süreç sayesinde kandaki şeker oranının da düşüş gösterdiği tespit edildi.
ZERDEÇAL TÜKETİMİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR
Holland ve Barret, kurkumin adlı bileşiğin bulunduğu takviyelerde aynı zamanda karabiber kullanıldığını, bunun sebebinin ise; zerdeçal tüketimin karabiber ile birlikte olduğunda emiliminin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, karabiberin, kanın zerdeçalın içeriğindeki kurkuminin emilimini %3000 artırdığını belirtiyor.
TİP 2 DİYABETİNİZ VARSA DİKKAT!
Diyabet, doğru düzeylerdeki kan şekerinin devamlılığı için özellikle "beslenme düzenini" değiştirmeyi şart koşan rahatsızlıklardan biri. Hangi besinlerin kan şekeri düzeylerini nasıl etkilediğini bilmek, bu noktada önem taşıyor. İşte kan şekerinizi düzenleyecek birkaç ipucu;
Uzmanlar, bu noktada beslenme sistemini uygularken mutlaka doktorunuzun karar vermesi gerektiğini, herkesin bedenindeki değişikliklerin bir uzman kontrolünden geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ
Farkında olmadan tip 2 diyabetle mücadele ediyor olabilirsiniz. Kandaki şeker düzeylerinin değişimi geç fark edilmesi nedeniyle kolaylıkla ilerleyebilir. Bu sebeple bu belirtilere karşı dikkatli olmakta fayda var.
Bu belirtilere sahip olunması durumunda uzmanlar, mutlaka bir hekime danışmanız gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.