Kan şekerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Şeker hastalarının şifası buymuş meğer...

TİP 2 DİYABETİNİZ VARSA DİKKAT!

Diyabet, doğru düzeylerdeki kan şekerinin devamlılığı için özellikle "beslenme düzenini" değiştirmeyi şart koşan rahatsızlıklardan biri. Hangi besinlerin kan şekeri düzeylerini nasıl etkilediğini bilmek, bu noktada önem taşıyor. İşte kan şekerinizi düzenleyecek birkaç ipucu;

Meyve ve sebzelerden zengin, bunun yanı sıra yeterli protein kaynaklarına da eriştiğiniz besinleri beslenmenize dahil edin ve öğünlerinizi olabildiğince zengin bir çeşitlilikle tüketin.

En büyük risklerden biri olan; şeker, yağ ve tuza karşı dikkatli olun. Günlük alım miktarına uygun şekilde tercihinizi yapın.

Her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere öğün atlamadan beslenmeye dikkat edin.

Uzmanlar, bu noktada beslenme sistemini uygularken mutlaka doktorunuzun karar vermesi gerektiğini, herkesin bedenindeki değişikliklerin bir uzman kontrolünden geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor.