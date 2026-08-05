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Kan şekerini dengeleyen yöntem! Yaz meyvelerini böyle tüketin...

Yaz aylarında serinlemek için en sık tercih edilen karpuz, kavun, şeftali, kiraz ve üzüm gibi mevsim meyveleri, vitamin ve mineral açısından zengin içerikleriyle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, meyvelerin yanlış tüketilmesi halinde kan şekerinde dalgalanmalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle meyvelerin tek başına değil, protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesi kan şekerinin daha dengeli yükselmesine katkı sağlayabiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 05.08.2026 09:57 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz mevsimiyle birlikte karpuz, kavun, kiraz, şeftali, üzüm ve incir gibi meyvelerin daha sık tüketildiğini ifade eden Diyetisyen Zişan Sobacı, bu besinlerin sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabileceğini ancak miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



"SAĞLIKLI BESİNLER DE KONTROLLÜ TÜKETİLMELİ"

Meyvelerin doğal şeker içerdiğine dikkat çeken Diyetisyen Zişan Sobacı, "Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, antioksidan ve lif sayesinde sağlığımız için oldukça değerlidir. Ancak her besinde olduğu gibi meyve tüketiminde de porsiyon kontrolü önemlidir. Özellikle yaz aylarında meyve tüketimi artarken gereğinden fazla tüketmek günlük enerji alımını yükseltebilir" dedi.