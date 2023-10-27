Kan şekerini saniyeler içinde dengeliyor! İbn-i Sina binlerce yıl önce önermiş: Her gün bir avuç...

İbn-i Sina, tıp tarihinin en önemli isimleri arasında yerini alır. "Tıbbın Babası" olarak anılan İbn-i Sina'nin binlerce yıl önce yazdığı reçeteleri günümüzde hala pek çok derde çare niteliğinde. Güçlendiren besinlerden, cilt bakımına kadar verdiği tüyolardan birisi de kan şekerinin dengelenmesi üzerine. İbn-i Sina kan şekerinin dengelenmesi için bir avuç kavrulmuş leblebi tüketmeyi binlerce yıl önceden önermiş.
Diyabet hastası olan kişilerin hangi besini tükettikleri kadar ne kadar tükettikleri de sağlıkları için dikkat etmeleri gereken bir faktör. Bu hastalığa sahip kişilerin kan şekeri düzeyinin saniyeler içerisinde dengelenmesi için ise kavrulmuş leblebi etkili bir kuru yemiş.
Leblebi, nohudun kavrulmasıyla meydana gelen küçük ve yuvarlak şekildeki kuru yemiştir. Nohutun fırında kavrulmasınasının ardından oluşur ve sarı rengini alır. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfat gibi mineralleri içerir. Vücudun direncini artırır, sindirim sistemini rahatlatarak hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır, bağırsakların düzenli bir biçimde çalışmasında etkili olur.
Kavrulmuş sarı leblebinin faydaları ise şöyle;
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Gün içerisinde bir avuç kavrulmuş leblebi yemek; kan şekerinin dengelenmesinde etkili olur, vücuttaki insülin miktarının düşmesini sağlayarak insülin seviyesinin düşmesini sağlar.
HASTALIKLARA KARŞI KORUR
Bir avuç leblebi tüketmek; içeriğinde yer alan mineral ve vitaminlerin sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.
KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA İHTİMALİNİ DÜŞÜRÜR
Kavrulmuş leblebinin içeriğinde yer alan B6, C vitaminleri, lif ve potasyum kalp sağlığını korur. Yüksek miktarda lif içerir bu sayede kolesterolün düşürülmesine yardımcı olarak kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalini düşürür.
HASARLI HÜCRELERİ ONARIR
Kavrulmuş leblebi; yüksek oranda B vitamini içerir, böylece hasarlı hücrelerin onarılmasına yardımcı olur. Hasar gören hücrelerin fonksiyonelliklerini artırabilmek için bir avuç leblebi tüketmek birebirdir. Ayrıca böbreklerin daha da işlevsel çalışabilmesi ve böbrek taşı düşürme için iyi gelir.
Kavrulmuş leblebinin içeriğinde yer alan selenyum karaciğer enzimine destek olur. Kansere sebep olan bazı bileşiklerin yok edilmesine destek sağlayabilir. İltihaplanmayı önleyebilir, tümörlerin de büyümesini engelleyebilir.
KEMİK YAPISINI KORUMAYA YARDIMCI OLUR
Kavrulmuş leblebinin içeriğinde yer alan K vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfat; kemik yapısını korumaya destek olur. Fosfat ve kalsiyum kemik yapısına faydalı gelir, manganez ise kemik oluşumunda etkilidir.
MİDEYE FAYDALIDIR
Midesi rahatsız olan kişilerin leblebi tüketmesi, bu rahatsızlıkların giderilmesi için faydalıdır. Kavrulmuş leblebi, mide öz suyunu emer ve mide ağrısını ortadan kaldırır.
CİLDİ KORUR
Kavrulmuş leblebinin içeriğinde yer alan manganez, cildin korunmasına yardımcı olur. UV ışınlarının meydana getirdiği kızarıklıkların engellenmesine destek olur, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR
Lif oranı sayesinde uzun süre boyunca tokluk hissi oluşturur böylece daha az yemek yemeyi destekler. Bu özelliği sayesinde diyet sürecinde kilo vermeye yardımcı olur.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bir doktora danışmadan tüketmesi tavsiye edilmez. Uzun süreli kan şekeri problemi yaşıyorsanız bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.