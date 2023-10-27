Kan şekerini saniyeler içinde dengeliyor! İbn-i Sina binlerce yıl önce önermiş: Her gün bir avuç...

Kavrulmuş leblebinin içeriğinde yer alan B6, C vitaminleri, lif ve potasyum kalp sağlığını korur. Yüksek miktarda lif içerir bu sayede kolesterolün düşürülmesine yardımcı olarak kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalini düşürür.

HASARLI HÜCRELERİ ONARIR

Kavrulmuş leblebi; yüksek oranda B vitamini içerir, böylece hasarlı hücrelerin onarılmasına yardımcı olur. Hasar gören hücrelerin fonksiyonelliklerini artırabilmek için bir avuç leblebi tüketmek birebirdir. Ayrıca böbreklerin daha da işlevsel çalışabilmesi ve böbrek taşı düşürme için iyi gelir.

Kavrulmuş leblebinin içeriğinde yer alan selenyum karaciğer enzimine destek olur. Kansere sebep olan bazı bileşiklerin yok edilmesine destek sağlayabilir. İltihaplanmayı önleyebilir, tümörlerin de büyümesini engelleyebilir.