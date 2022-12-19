Kan Vermeden Önce Diş Fırçalanır Mı? Kan Tahlilinden Önce Diş Fırçalamak ve Gargara Yapmak Sonucu Etkiler Mi?

Kan tahlilinden önce diş fırçalanır mı sorusu, kan tahlili öncesinde dikkat edilmesi gereken konular kısmında akla gelebilir. Kan tahlili yaptırmadan önce diş fırçalanır mı araştırmasının da beslenme alışkanlıkları kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Kan tahlilinde bakılacak değerlere göre kişinin kan vermeden önce herhangi bir şey yememesi istenir. Kan vermeye giderken diş fırçalamak sonucu etkiler mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kan Tahlilinden Önce Diş Fırçalanır Mı?

Kan tahlili yaptırmadan en az 8-12 saat önce yemek alımını bırakmalısınız. Aksi durumda kan değerleriniz yüksek çıkacak ve sonucun yanlış değerlendirilmesine neden olacaktır. Tüketilen yiyecek ve içecekler arasında su istisnadır. Kanda bakılacak bazı değerler, fazla su tüketiminden kaynaklı olarak yüksek çıkabilir. Fakat 1 bardak su tüketimi gibi durumlar sonucu etkilemez.

Kan verecek olan kişilerin aklına gelen sorulardan biri de kan tahlili öncesinde diş fırçalama durumudur. Diş macunlarının içinde florür ve mentol başta olmak üzere birçok madde bulunur. Bu maddeler ağızda kalıntı olarak kalıyorsa ya da yutuluyorsa doğal olarak kan tahlili sonucunu etkileyecektir. Kan tahlili öncesinde dişlerin fırçalanmaması daha doğru bir tercih olacaktır.

Kan Tahlili Yaptırmadan Önce Diş Fırçalanır Mı?

Günümüzde birçok hastalığın teşhisi ve tedavi yönteminin belirlenmesi için doktor tarafından kan tahlili istenir. Yapılan tetkik sonuçlarına göre değerlendirme yapılarak hastalığın ne olduğu anlaşılır. Kan tahlili öncesinde herhangi bir gıda ürünü alınmamalıdır. Diş fırçalama esnasında doğal olarak diş macunu da kullanılır. Diş macunun içinde bulunan bazı bileşenler kan tahlili sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle tahlil öncesinde dişlerin fırçalanmaması daha doğru bir davranıştır. Uyulması gereken kurallara uyarak kan tahlili sonucunun daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.