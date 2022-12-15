Kanda AST Nedir? Kan Tahlilinde Aspartat Transaminaz (AST) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Karaciğer hastalıklarının teşhisini sağlayan kanda AST kaç olursa tehlikeli olur diye soranlar vardır. AST normal değeri kaç olmalı sorusu, tahlil sonuçlarını merak edenlerdir. İlk defa duyanlar, kan tahlilinde AST ne anlama gelir diye araştırır. İdeal değerlerin üzerinde olan kişiler, kanda AST yüksekliği nasıl düşer diye merak eder. Öte yandan, AST değeri düşük olanlar ise Aspartat Transaminaz (AST) düşüklüğü nedenleri hakkında bilgi edinmek ister. AST yüksekliği nedir ve neden kaynaklanır?

AST Nedir ve Normal Değeri Kaç Olmalıdır?

Transaminazlardan biri olan AST, doku ve hücrelerin içinde bulunan enzimlerdir. Kandaki AST'ların tespiti, karaciğer hastalıklarını anlamak ve tedavi etmek için uzman doktorlar tarafından istenir. Transaminazlar, birçok biyolojik reaksiyonda etkili rol oynar. İki tür transaminaz vardır ve bunlar AST ile ALT'tır. Özellikle, karaciğer, kaslar, kalp, böbrekler, beyin ve pankreasta bulunanlar AST'tır.

Bazı hastalıkların varlığı, kandaki AST seviyesinin yükselmesine neden olur. Bundan dolayı, bu enzimlerin tanısal değeri karaciğer rahatsızlıklarını anlamak açısından büyüktür. Hastadan alınan bir kan örneği sayesinde, uzmanlar AST değerlerindeki anomaliyi tespit edebilir. Kandaki AST enzimlerindeki artışın en önemli nedenleri arasında, hepatit, alkol ve bazı ilaçların yan etkileri bulunur. Zarar gören karaciğer hücrelerinin anormal salınması, AST yüksekliğine neden olur. Bu değerin artışı, başta karaciğer olmak üzere beyin, kalp, böbrek ve kaslarda oluşan bir hastalığın habercisi olabilir.

Erkeklerde ideal seviye 15-50 IU/L iken, kadınlarda bu oran 15-42 IU/L'dir. Bu rakamların üzerindeki değerler, karaciğer kanseri, siroz, safra kanalları tıkanıklığı ve kronik hepatite yakalanma riskini artırır. AST'ı düşürmek için protein oranı yüksek gıdalar ile yüksek lifli besinler tüketilmelidir. Ek olarak, yeterli oranda B6 ve C vitamini, potasyum ve folik asit alan kişilerde AST değeri düşer.

AST Düşüklüğü Nedenleri Neler?

Sağlıklı bireylerde olması gereken AST seviyeleri yukarıda belirtilmiştir. Bu rakamların aşırı yüksek veya düşük olması, bazı sorunlara işaret eder. AST düşüklüğünün nedenleri arasında ise şunlar bulunur:

Üre yüksekliği

Böbrek hastalıkları

Diyalize girmek

Şeker koması

Hamilelik

Yetersiz beslenme

B6 eksikliği