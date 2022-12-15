Kanda CK Nedir? Kan Tahlilinde Kreatin Kinaz (CK) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda CK nedir konusunda kişiler araştırma yaptığında yanıtın kan testi olduğu görülebilir. CK neden yükselir gibi soruların yanıtı hasta sağlığı açısından dikkat edilen bir konudur. Bunun yanında kreatinin kinaz yüksekliği nasıl düşürülür sorusuna doğru yanıt bulabilmek de önemlidir. Kan tahlilinde kreatin kinaz (CK) yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir, referans aralığı ile normal değeri kaç olmalı sorularının yanıtlarını paylaştık.

Kanda CK Nedir?

İnşaların vücudunda birtakım enerji veren enzimler bulunur. CK yani kreatin kinaz da bu enzimler arasında yer almaktadır. Hücrede ya da çeşitli dokularda üretimi yapılan bu enzimler vücut açısından son derece önemli bir yere sahiptir. CK hücrelerin doğru bir şekilde çalışabilmesi için görevli bir protein olarak da tanımlanabilir.

Kişiler eğer beyin hasarı, çeşitli kas ve kalp krizi gibi sorunlar ile karşı karşıya kalırlarsa gerekli teşhislerin konulabilmesi için CK kreatin kinaz yükseklik testi uygulanmaktadır. Bu testin değerlerinin belirli bir yükseklikte olması hasta sağlığı açısından önem taşımaktadır.

Kreatin Kinaz Kaç Olmalıdır?

Kreatin kinaz belirli yükseklikte olması gereken bir enzimdir. Test sırasında normalden yüksek ya da düşük çıkması çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Normal şekilde litre başına 10 ile 120 mikrogram seviyesinde olması uygun görülmektedir. Bu seviyelerden daha yüksek ya da düşük olması kişilerin ciddi sağlık problemleri yaşamasına neden olabilmektedir. Uzman doktorlar bu testin sonuçlarına göre hastalar üzerinde bir teşhis koyabilmektedir. Bu testlerin sonuçlarının yorumlanmasında doktor görüşleri büyük bir önem taşımaktadır.

CK Yükselmesinin Nedenleri

CK yükselmesinin birtakım nedenleri vardır. Bu nedenler arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

Rabdomiyoliz hastalığı

Kalp krizi

Kas kütlelerinin yoğun olması

Ağır egzersizler yapmak

Çeşitli beyin sorunları

Elektriğe maruz kalmak

Gibi durumlar CK değerlerinin yüksek çıkmasında oldukça önemli etkilere sahiptir. Bunların yanında Kennedy hastalığı da yine bu enzimlerin değerlerinin yüksek çıkmasına neden olabilmektedir.

CK Kreatin Kinaz Düşüklüğünün Nedenleri

CK değerlerinin düşük olmasının da birtakım nedenleri bulunmaktadır. Ancak bu değerin düşük olması yüksek olduğu zamanlardaki gibi önemli hastalıkların habercisi olarak görülmez. Genelde kişiler hareketsiz bir yaşam sürdüklerinde ya da aşırı hızlı kilo verme durumlarında bu enzim değerleri düşük çıkmaktadır.

Kadınların hamilelik dönemlerinin ilk dönemlerinde bu değerlerin düşük çıktığı gözlemlenen durumlardan biridir. Özellikle eklem iltihabı nedeniyle ortaya çıkan kas zayıflıkları gibi durumlarda düşük çıkan bir değerdir. Aynı zamanda alkol kaynaklı olarak ortaya çıkan karaciğer rahatsızlıklarında da ortaya çıkmaktadır.