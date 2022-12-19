Kanda HbA1c Nedir? Kan Tahlilinde Hemoglobin A1c (HbA1c) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda HbA1c nedir şekerin kontrol edilmesini anlatan bir tıp terimidir. Glukoz şekeriyle birlikte Hemoglobin A1c nedir anlatılır ve sonuçta şeker hastalığıyla ilgili olduğuna ulaşılır. Bunun için HbA1c değeri kaç olmalı hakkında bahsetmek gerekir. Ancak o zaman HbA1c normal değeri için tutarlı ve doğru yargılarda bulunulabilir. Birçok sağlık sorunu bu tip hastalıkları etkileme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla HbA1c düşüklüğü neden olur ele alınırken geniş perspektiften bakmak gerekir. Yine HbA1c yüksekliği ne anlama gelir de sağlık sorunlarını işaret eder.

Kanda HbA1c Nedir?

Şeker hastalığına sahip bir kişinin düzenli olarak kullanması gereken ilaç ve tüketip tüketmemesi gereken besinler vardır. Dikkat edilmesi gereken şey bu hastalığın birçok testi olduğudur. Testler hastalığın hangi düzeyde olduğunu ve nasıl seyrettiğini gösteren değerlere sahiptir. Diyabet için de bu tür unsurlar geçerlidir. Diyabet ya da diğer adıyla şeker hastalığı kan şekeri, insülin direnci gibi kavramların odağında analiz edilen bir hastalıktır. Tabii bu tür kavramların diğer çıkış noktası da glukoz şekeridir. Belirtilen kelimeler birbiriyle bağlantılı şekildedir ve diyabet tanımlanırken kolektif bir açıklama yapmak gerekir. Belirtildiği gibi şeker hastalığın birçok testi vardır ve HbA1c yani Hemoglobin A1c de bunlardan bir tanesidir. Bu testteki amaç son 2 ya da 3 aydaki kan şekeri seviyesini yansıtır. Aynı zamanda Hemoglobin A1c, şeker hastalığının nasıl yönetildiğinin de göstergesidir.

HbA1c Değeri Kaç Olmalıdır?

Eğer bir sağlık sorunu varsa o noktada olması gereken değerler yok demektir. Normal olmayan değerlerde birtakım testler yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Şeker hastalığı için yapılan HbA1c testinde çıkması gereken normal değerlerinde bir referans aralığı vardır. Sağlıklı bir bireyde çıkması gereken HbA1c değeri %4,7 ile %5,6 arasında olmalıdır. Şeker hastalığı olan birinin HbA1c değeri ise %5,7 ile %6,4 arasındadır.

HbA1c Düşüklüğü ve Yüksekliği Neden Olur?

Bir sağlık sorunun anormal seyrinden bahsederken onu tek başına anlatmak doğru olmaz. Çünkü sağlıksız olması bir ya da birden fazla etkenle gerçekleşir. Hemoglobin A1c diğer adıyla HbA1c'nin düşüklüğü nedeninde tek bir kaynağı yoktur. Sağlıklı bir kişide yani diyabet olmayan birinde Hemoglobin A1c testi sonucu %4,7 ile %5,6 arasında çıkacaktır. Şeker hastalığı olan biri için Hemoglobin A1c testinin değeri ise %5,7 ile %6,4 arasındadır. Bu değerler kişide diyabet olduğunun kanıtıdır. Bir ya da birden fazla durum Hemoglobin A1c testinin düşük ya da yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Şeker hastalığı yani diyabet, demir eksikliği, kortizon tedavisi, Akdeniz anemisi, kan şekerinde yaşanan düşüklük gibi nedenler Hemoglobin A1c düşmesini ve yükselmesini etkilemektedir.