Kanda Homosistein Nedir? Kan Tahlilinde Homosistein Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

İnsanlar, protein açısından zengin olan gıdalarda bulunan metiyoninden üretilen homosistein tahlili neden istenir diye sorar. Homosistein yüksekliği ne yapar diye merak edenler için bu durum, kalp krizi veya felç gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Normal değerlerin altında olması da iyi değildir ve bu yüzden bazıları, homosistein düşüklüğü neden olur diye araştırır. Sağlıklı bir bireyde homosistein kaç olmalı ve homosistein nedir?

Homosistein Nedir ve Tahlili Neden İstenir?

Homosistein, hücrenin farklı maddelerinin üretiminde aktif rol alan bir amino asittir. İnsan vücudunun homosisteini dengeli bir şekilde kullanabilmesi için B6, B12 vitaminleri ile folik asite de ihtiyacı vardır. Hızlı bir şekilde işlendiği için homosistein, normalde hücrelerde çok düşük seviyelerde bulunur. Bundan kaynaklı olarak kan tahlilinde yüksek düzeyde homosistein çıkması, bu vitaminlerden herhangi birinde bir eksikliğin olduğu anlamına gelebilir.

Homosistein seviyelerinin yüksekliği, büyük ölçüde kan damarlarının duvarlarına zarar verir ve pıhtı oluşumuna neden olarak damar tıkanıklığı gibi kardiyovasküler hastalık ve felç riski meydana getirir. Öte yandan, homosisteinin artışına bağlı olarak kolesterol, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların gelişme ihtimali vardır. Yetişkinlerde, anormal kan pıhtısı oluşumunun nedenini anlamak için homosistein değerlerine bakmak yararlı olabilir. Bebeklerin kanında ve idrarında yüksek oranlarda homosistein olması, "homosistinüri" adı verilen ve ender görülen genetik bir hastalığın olduğu anlamına gelebilir. Bu durum, homosistein metabolizmasını düzenlemek ile görevli olan genlerin mutasyona uğramasından dolayı olur.

Homosistein Düşüklüğü Neden Olur?

Düzensiz beslenme, uzun süreli açlık ve aşırı fiziksel aktivite homosistein düşüklüğüne neden olur. Vücuttaki yağ oranının az olması, çok zayıf olmak, sağlıksız gıdalar tüketmek de nedenleri arasında yer alır. Homosistein düşüklüğü, migren, duyma kaybı, görme bozuklukları, yüksek tansiyon, kemiklerde zayıflık, demans, parkinson, hamilelerde düşük yapma gibi sorunlara yol açar. Bu nedenle, sağlıklı yetişkinlerde 5-15 Mmol/L homosistein olması gerekir. Bu oran, erkeklerde kadınlara nazaran biraz daha fazladır.