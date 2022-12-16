Kanda IgM Nedir? Kan Tahlilinde IgM Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda IgM nedir ile antikorun ne olduğunu öğreniriz. Hastalığın ilk zamanlardaki koruyuculuk görevini üstlenir. Açılımıyla yani İmmünoglobulin M neyi gösterir yönündeki söylemde aynı açıklamalara sahiptir. Her yaş grubunda IgM kaç olmalı sayı aralığı değişir. Yapılan Kan tahlilinde IgM düşüklüğü ne demek olduğu, sonucun pozitif ya da negatif olmasıyla açıklanır. Böylece IgM yüksekliği neden olur ve IgM düşüklüğü neden olur, yapılan testte virüsün olup olmadığının bulunmasıdır. Eğer kişi Total IgM yüksekliği belirtileri yaşıyorsa, kan tahliliyle durumu öğrenmesi gerekir.

Kanda IgM Nedir?

Kandaki değerler birtakım testlerle ölçülürler. Antikor testide bu kategoriye dahil edilmelidir. Vücudumuza giren virüslere, hastalıklara karşı vücudumuz antikor üretir. Vücudumuzun ürettiği antikorun amacı virüse, hastalıklara karşı bizi korumaktır. Vücudumuzun ürettiği antikor haricinde aşı ile de hastalıklarla ya da virüsle savaşan antikorların varlığı sağlanmaktadır. Herhangi hastalığa ya da virüse karşı vücudumuz topla beş antikor üretmektedir. Bu antikorlar IgG, IgA, IgM, IgD ve IgE'dir. Belirtilen her bir antikorun olduğu yerler ve görevleri birbirinden farklıdır. IgM'nin açılımı İmmünoglobulin M'dir. IgM antikoru, hastalığın yaşandığı ya da virüsün vücuda girdiği ilk zamanlarda üretilen antikor çeşididir. IgM'nin antikor olarak görevi çok önemlidir. Çünkü yaşanan hastalıklarda bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir ve IgM antikoru, bağışıklık sisteminde görevli olan molekül, doku ve hücrelerin yanıtını aktifleştirir.

İmmünoglobulin M (IgM) Kaç Olmalıdır?

Her bireyin vücudu hastalıklar karşısında antikor üretir. Vücuttaki rahatsızlıkların olduğu yere göre üretilen antikorlar farklılık gösterebilir. Fakat IgM antikoru hastalığın ilk zamanlarında üretilen ve bağışık sistemini uyaran bir antikordur. Bu antikorun belirli bir değeri vardır. Tıpta Immünoglobulin M kaç olması gerektiği yaş gruplarına göre belirtilmiştir. Hatta bilimsel makalelerde cinsiyete göre IgM değerinin referans aralığı değişebileceğinden de bahsedilmiştir. 5 farklı antikordan herhangi birinin değeri, erkek bireylerde daha fazla çıkarken diğer bir türünün değeri, kadın bireylerde daha fazla çıkabilmektedir. Bu sebepten IgM için net bir değer aralığı verilemez. Yaş gruplarından hareket ederek sağlıklı bireylerin IgM referans aralığı verilebilir. Yaş odaklı bazı IgM referans aralıkları şöyledir: 6-9 yaş aralığında IgM referans aralığı 72-104'tür. 9-12 yaş aralığında IgM referans aralığı 55-146'dır. 12-18 yaş aralığında IgM referans aralığı 59-202'dür. 18 yaşından büyüklerin IgM referans aralığı 56-234'tür.