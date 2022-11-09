Kandaki zehri anında temizliyor! Ayağınızın altına ince bir dilim koymanız yetiyor...

Eğer kulaklarınızda geçmek bilmeyen bir ağrı varsa, soğan suyuyla şifa bulacaksınız. Doğal antibiyotik olan bu besinin suyunu bir iki damla kulağınıza damlattığınızda ağrılarınızı dindirecek. Soğanın anti-inflamatuar içeriği şişliği azaltır, suyu fazla kulak kirinin atılmasını sağlar.

Ayağın altına soğan koyup uyuduğunuzda, bu besin vücudunuzu baştan aşağıya temizler. Vücuttaki bakteri ve mikroplardan arındırarak, pis kanı atarak temiz kan oluşumunu sağlar. Ayak altına soğan koyup uyuduğunuzda soğan, tüm vücudunuzu temizlemeye başlar. iyi bakteri ve kimyasallar kanınızda daha hızlı emilir.

ANTİOKSİDANLARLA DOLU BİR BESİN

Soğanlar, hem antioksidan hem de iltihap önleyici etkiye sahip olan flavonoidler de dahil olmak üzere bitki kimyasalları ile yüklüdür. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde bu bileşikler kanser ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir. Aslında soğan 25'in üzerinde farklı flavonoid içerir ve beslenmemizdeki enz engin kaynaklardan biridir.