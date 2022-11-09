Kandaki zehri anında temizliyor! Ayağınızın altına ince bir dilim koymanız yetiyor...

Vücuttaki mikroplardan arınmak için çeşitli sağlıklı besinler, bitki çayları tüketiriz. Fakat anında etki eden besinin ne olduğunu biliyor musunuz? Soğanın mucizevi faydalarına inanamayacaksınız. Bir adet soğanı ince bir şekilde dilimleyip ayağınızın altına koyup beklettiğinizde, sinir uçlarıyla temas ederek vücuttaki tüm mikropları öldürecek. Tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.
YANIKLARIN ACISINI HAFİFLETİYOR
Şifası suyunda! Soğan suyunda bulunan sülfür ve kuersetin yanıklardan kaynaklanan acıyı anında azaltıyor. Aynı zamanda enfeksiyon ve yara izini önlüyor. Bununla beraber bilim insanları, soğanın kolajen yapısını geliştirdiğini ortaya koydu.
ATEŞİ DÜŞÜRÜYOR
Ateşinizi bir türlü düşüremiyorsanız bu yöntem tam size göre! Ayağınızın altına soğanları ince ince dilimleyerek bekletin ardından çorap giyin. Bir süre bekledikten sonra, soğan sinir uçlarına nüfus ederek, mikropların ölmesini sağlayacak hem de ateşiniz düşecek.
KULAK AĞRISINA İYİ GELİR
Eğer kulaklarınızda geçmek bilmeyen bir ağrı varsa, soğan suyuyla şifa bulacaksınız. Doğal antibiyotik olan bu besinin suyunu bir iki damla kulağınıza damlattığınızda ağrılarınızı dindirecek. Soğanın anti-inflamatuar içeriği şişliği azaltır, suyu fazla kulak kirinin atılmasını sağlar.
UYUMADAN ÖNCE AYAĞINIZIN ALTINA KOYUN
Ayağın altına soğan koyup uyuduğunuzda, bu besin vücudunuzu baştan aşağıya temizler. Vücuttaki bakteri ve mikroplardan arındırarak, pis kanı atarak temiz kan oluşumunu sağlar. Ayak altına soğan koyup uyuduğunuzda soğan, tüm vücudunuzu temizlemeye başlar. iyi bakteri ve kimyasallar kanınızda daha hızlı emilir.
ANTİOKSİDANLARLA DOLU BİR BESİN
Soğanlar, hem antioksidan hem de iltihap önleyici etkiye sahip olan flavonoidler de dahil olmak üzere bitki kimyasalları ile yüklüdür. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde bu bileşikler kanser ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir. Aslında soğan 25'in üzerinde farklı flavonoid içerir ve beslenmemizdeki enz engin kaynaklardan biridir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Soğandaki flavonoidlerden biri olan kersetin, koruyucu antioksidan ve antienflamatuar etkilere sahiptir ve bunun ve soğanda bulunan diğer faydalı bileşiklerin sebzenin kalp dostu özelliklerine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.
Yapılan araştırmalarda, soğan yemenin kan basıncını düşürerek, kolesterol seviyelerini yöneterek ve iltihabı azaltarak, kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUR
Soğanlar, özellikle bağırsak sağlığını korumak için gerekli olan sindirilemeyen tür lif bakımından zengindir. Prebiyotik lifi sindiremesek de, bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler bunu yapar ve sayılarını artırmaya yardımcı olmak için yakıt olarak kullanırlar ve kısa zincirli yağ asitleri (SCFA'lar) adı verilen yan ürünler üretirler.
ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLER
Flavonoidler bitkilerden gelir ve özellikle soğanlarda bol miktarda bulunur. Bir çalışma, flavonoidlerde yüksek uzun süreli bir diyet tüketenlerin alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığını bulmuştur.
DOKTORA BAŞVURUN
Muhtemelen soğan yemekten fark edeceğiniz tek olumsuz etki, vücut kokunuzu etkileyebilmeleridir. Vücudunuz soğanlarda bulunan kükürt bileşiklerini parçaladığında, cildinizde terleyerek tepki verebilir ve genellikle hoş olmayan bir vücut kokusu olarak kabul edilen bir şey yaratabilir. İrritabl bağırsak sendromuolanlar için soğan gaz ve şişkinliği artırabilir. Eğer öyleyse, tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Herhangi bir yan etki yapabileceğinden mutlaka kullanmadan önce doktorunuza başvurun.