Kanser hastalarına hayati yaz uyarısı: Sıcak hava tedavinin yan etkilerini tetikliyor!

Kanser hastaları için yaz ayları yasaklarla dolu bir dönem değil, bilinçli hareket edilmesi gereken bir süreç. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, özellikle kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi alan hastalarda sıcak havanın bazı yan etkileri artırabileceğini belirterek, "Yeterli sıvı tüketimi, güneşten doğru korunma ve güvenilir gıda seçimi yaz aylarını daha güvenli geçirmenin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.
YAZ AYLARINDA SIVI KAYBINA DİKKAT
Yaz sıcaklarında terlemeyle birlikte vücudun daha fazla sıvı ve mineral kaybettiğini belirten Doç. Dr. Kutlu, özellikle aktif kanser tedavisi gören hastalarda bu durumun daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Kutlu, "Kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi alan hastalarda bulantı, kusma, ishal ve iştahsızlık gibi yan etkiler de varsa sıvı kaybı hızlanabiliyor. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca sık aralıklarla su tüketilmesini öneriyoruz. Ayran ve çorba gibi sıvılar da tercih edilebilir. Ancak kalp veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde sıvı miktarı mutlaka hekim önerisine göre belirlenmelidir" dedi.
GÜNEŞTEN DOĞRU ŞEKİLDE KORUNUN
Bazı kanser tedavilerinin cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirdiğini ifade eden Doç. Dr. Kutlu, "Kemoterapi ilaçları, hedefe yönelik tedaviler ve radyoterapi sonrasında güneş yanıkları çok daha kısa sürede gelişebilir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş altında kalınmamalı, gölge alanlar tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli kıyafetler kullanılmalıdır. En az 30 faktörlü, geniş spektrumlu güneş koruyucular tercih edilmeli ve iki saatte bir yenilenmelidir. Ancak güneş kremi tek başına yeterli değildir; fiziksel korunma yöntemleri de ihmal edilmemelidir" diye konuştu.
GIDA GÜVENLİĞİ VE İLAÇLARIN SAKLANMASI DA ÖNEMLİ
Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda yaz aylarında gıda kaynaklı enfeksiyon riskinin arttığını vurgulayan Doç. Dr. Kutlu, "Açıkta beklemiş yiyeceklerden, iyi pişmemiş et ve yumurtadan, çiğ deniz ürünlerinden ve soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan uzak durulmalıdır. Meyve ve sebzeler mutlaka iyice yıkanmalı, dışarıda tüketilen yiyeceklerin tazeliğine dikkat edilmelidir. Ayrıca kanser ilaçlarının saklama koşulları da ihmal edilmemeli; bazı ilaçlar oda sıcaklığında, bazıları ise buzdolabında muhafaza edilmelidir. Doğru önlemler alındığında kanser hastaları yaz aylarını güvenli ve konforlu bir şekilde geçirebilir" ifadelerini kullandı.