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Kanser hastalarına hayati yaz uyarısı: Sıcak hava tedavinin yan etkilerini tetikliyor!

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, kanser tedavisi gören hastalarda sıvı kaybından güneş hassasiyetine kadar birçok riski beraberinde getiriyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, kanser hastalarının yaz aylarında yaşamdan uzak kalmasına gerek olmadığını belirterek, “Doğru önlemler alındığında hastalar seyahat edebilir, dışarı çıkabilir ve günlük yaşamlarını sürdürebilir. Ancak sıvı tüketimi, güneşten korunma ve gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunmalıdır” dedi.

Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:30 PAYLAŞ ABONE OL

Kanser hastaları için yaz ayları yasaklarla dolu bir dönem değil, bilinçli hareket edilmesi gereken bir süreç. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, özellikle kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi alan hastalarda sıcak havanın bazı yan etkileri artırabileceğini belirterek, "Yeterli sıvı tüketimi, güneşten doğru korunma ve güvenilir gıda seçimi yaz aylarını daha güvenli geçirmenin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA SIVI KAYBINA DİKKAT Yaz sıcaklarında terlemeyle birlikte vücudun daha fazla sıvı ve mineral kaybettiğini belirten Doç. Dr. Kutlu, özellikle aktif kanser tedavisi gören hastalarda bu durumun daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Kutlu, "Kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi alan hastalarda bulantı, kusma, ishal ve iştahsızlık gibi yan etkiler de varsa sıvı kaybı hızlanabiliyor. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca sık aralıklarla su tüketilmesini öneriyoruz. Ayran ve çorba gibi sıvılar da tercih edilebilir. Ancak kalp veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde sıvı miktarı mutlaka hekim önerisine göre belirlenmelidir" dedi.