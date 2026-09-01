Kanser tedavisinde akıllı ilaçlar dönemi başlıyor

Akyıldız, kanser tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını, hastalığın türü, evresi ve biyolojik özelliklerine göre farklı tedavi seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Halk arasında "akıllı ilaç" olarak bilinen tedavilerin tıbbi olarak "hedefe yönelik tedaviler" şeklinde adlandırıldığını belirten Akyıldız, bu ilaçların kanser hücrelerinde bulunan belirli moleküler özellikleri, gen değişikliklerini veya hedefleri esas alarak kullanılabildiğini aktardı.

Geleneksel kemoterapinin vücutta hızla çoğalan hücreleri etkileyebildiğini ve buna bağlı olarak çeşitli yan etkilerin ortaya çıkabildiğini dile getiren Akyıldız, hedefe yönelik tedavilerin ise uygun hastalarda belirli moleküler hedeflere yönelik tasarlandığını kaydetti.



"HER HASTAYA AYNI TEDAVİ UYGULANAMAZ"

Kanser tedavisinin giderek daha fazla kişiselleştirildiğine dikkati çeken Akyıldız, aynı organda ortaya çıkan kanserlerin dahi biyolojik ve genetik açıdan farklı özellikler taşıyabileceğini söyledi.

Akyıldız, "Her kanserin oluşum ve çoğalma mekanizması farklıdır. Bu nedenle her hastaya akıllı ilaç veya immünoterapi verilemez. Bazı kanser türlerinde ve hasta gruplarında kemoterapi halen önemli bir tedavi seçeneğidir." ifadelerini kullandı.



Hastaların internetten veya çevresinden edindiği bilgilerle tedavi seçimi yapmaması gerektiğini vurgulayan Akyıldız, tedavi kararının hastanın klinik durumu ve gerekli görülen moleküler veya genetik incelemelerin sonuçları doğrultusunda hekim tarafından belirlenmesinin önem taşıdığını belirtti.

Akıllı ilaç ve immünoterapi gibi tedavilerin uygun hastalarda ilgili sağlık mevzuatı ve geri ödeme koşulları çerçevesinde uygulanabildiğini belirten Akyıldız, hastaların tedavi süreçlerinin uzman hekimler tarafından değerlendirilerek planlandığını kaydetti.