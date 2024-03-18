Kansere tespitinde yeni yöntem! Enfeksiyon riskini ortadan kaldırıyor....

Antalya'da düzenlenen Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi'nde, erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanserinde tanı ve tedavideki son yenilikler paylaşıldı. Hatta, üroloji uzman ve asistanlarına eğitim amaçlı 'Robotik Biyopsi Kursu' bile düzenlendi.Minimal İnvaziv Üroloji Derneği İkinci Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, prostat kanserinin erken teşhis ile başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini belirterek şöyle dedi: "Prostat kanseri tanısı için PSA adını verdiğimiz kan tetkiki, rektal muayene ve multiparametrik MR görüntüleri önemli yer tutar. Kesin tanı için de prostat biyopsisi yapılmaktadır. Standart olan rektal yoldan yapılan ve iğnelerin bağırsaktan geçtiği yöntemler yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır. Bunun en büyük sebebi de makat bölgesindeki kanamalar ve ölüme sebebiyet verebilecek ciddi enfeksiyon riskidir."Dünyada perineal yöntem olarak adlandırılan, iğnelerin bağırsaktan geçmediği yöntemlerin artık ülkemizde de yavaş yavaş uygulanmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr. Başeskioğlu, şöyle dedi: "Robotik yöntemde ise sadece iki tane giriş noktasından çoklu prostat biyopsileri alınabiliyor. İğne giriş yeri prostatın sağ lobu için bir adet, sol lobu için bir adet olmak üzere iki giriş noktasından bütün biyopsiler alınabilmektedir. Bu yöntemde MR görüntüleri ile füzyone edilerek hedefe yönelik biyopsi yapılmaktadır. Bununla standart yöntemlerde gözden kaçabilecek prostat kanser odakları daha yüksek doğrulukla örneklenebilmektedir. Sadece iki giriş noktası olması da biyopsi sonrası kanama, ağrı ve enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürmektedir. Aynı zamanda robotik yönlenmeyle de prostatın haritalandırılması yine doğrulukla yapılabilmektedir."Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Genel Sekreteri, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Güdeloğlu da iyi huylu prostat büyümesinde (BPH) kullanılan güncel ve etkili endoskopik cerrahi tedavi yöntemlerini anlattı. İyi huylu prostat büyümesinin, erkeklerde sıkça görülen bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Güdeloğlu, "İdrar yapma zorluğu, sık idrara çıkma ve idrar kesesinin tamamen boşalmaması gibi semptomlara yol açabilir. Bu semptomlar yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve ilerleyici komplikasyonlara neden olabilir" dedi.Doç. Dr. Güdeloğlu, iyi huylu prostat büyümesi olan hastalar için uygulanan minimal invaziv cerrahi tedavi seçeneklerini ise şöyle sıraladı:Prostat dokusunun idrar yapmayı zorlaştıran iç kısmının tamamının alınması sağlanır. Hastaların iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Hastaların hastanede kalış süresi ve sondalı kalma süresi kısalır.Prostat dokusunun çıkarılması sağlanır. Bu yöntem, geleneksel yönteme kıyasla daha az kanama riski taşır. Hastaların iyileşme sürecini ve normal hayatlarına dönüş için gereken sürenin kısalmasını sağlar.Bipolar plazma kinetiği kullanılarak prostat dokusunun lazer ile çıkarılması sağlanır. Bu yöntemde daha az termal hasar oluşur ve komplikasyon riski düşüktür.