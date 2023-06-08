Kanseri iki yıl önceden haber veriyor! Eğer tuvalete çıkarken bu sorunu yaşıyorsanız..

"Birinci basamak doktorları, gastroenterologlar ve acil tıp doktorları arasında farkındalığı yaymak da çok önemli. Bugüne kadar, acil servislerde erken başlangıçlı birçok kolorektal kanser tespit edildi ve bu kanserde sıklıkla önemli teşhis gecikmeleri yaşanıyor."

Dr. Cao ayrıca tuvalet sonrası kanama ve demir eksikliği anemisi olan hastaların endoskopi ve takip yaptırması gerektiği konusunda da uyardı.