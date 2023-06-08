Kanseri iki yıl önceden haber veriyor! Eğer tuvalete çıkarken bu sorunu yaşıyorsanız..

Araştırmacılar, semptomların 50 yaşın altındaki kişilerde erken başlangıçlı bağırsak kanseri riskinin daha yüksek olduğunu gösterebileceğini buldu.
Bağırsak kanseri, en yaygın dördüncü kanser ve en ölümcül ikinci kanser türüdür. Hastalık ayrıca sadece İngiltere'de yılda yaklaşık 17.000 ölüme neden oluyor ve tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık %11'ini oluşturuyor.
Bu nedenle bağırsak kanseri vakalarının yarısından fazlasının (%54) önlenebilir olduğu düşünülmektedir.
Washington University School of Medicine'den araştırmacılar, dört semptomun genç yetişkinler arasında daha erken teşhis ve tanıya yardımcı olabileceğine inanıyor. Hastaların teşhisten üç ay ila iki yıl önce yaşaması muhtemel olan dört "tehlike işareti" semptomu şunlardır:
Araştırmacılar, semptomlardan sadece birine sahip olanların bağırsak kanseri riskini neredeyse iki katına çıkardığını, iki semptomu olanların risk altında üç buçuk kattan fazla olduğunu ve üç veya daha fazla semptomu olanların altı buçuk kattan fazla daha riskli olduğunu belirlediler.
National Cancer Institute dergisinde yayınlanan çalışma, erken başlangıçlı bağırsak kanseri olan 5.000'den fazla hastanın verilerini analiz etti.
Kıdemli araştırmacı Yin Cao şöyle açıkladı: "Kolorektal kanser, basitçe yaşlı insanları etkileyen bir hastalık değildir; özellikle 50 yaşın altındaki kişiler düşük risk altında kabul edildiğinden ve rutin kolorektal kanser taramasından geçmediklerinden, genç yetişkinlerin bu potansiyel olarak çok önemli belirti ve semptomların farkında olmalarını ve bunlara göre hareket etmelerini istiyoruz.
"Birinci basamak doktorları, gastroenterologlar ve acil tıp doktorları arasında farkındalığı yaymak da çok önemli. Bugüne kadar, acil servislerde erken başlangıçlı birçok kolorektal kanser tespit edildi ve bu kanserde sıklıkla önemli teşhis gecikmeleri yaşanıyor."
Dr. Cao ayrıca tuvalet sonrası kanama ve demir eksikliği anemisi olan hastaların endoskopi ve takip yaptırması gerektiği konusunda da uyardı.
İlk çalışma yazarı Cassandra Fritz şunları söyledi: "Bir kişinin teşhis ettiğimiz bir veya daha fazla belirtisi ve semptomla doktora ilk gittiği andan itibaren teşhis konması genellikle yaklaşık üç ay sürer. Ancak bu analizde, bazı genç yetişkinlerin teşhislerinden iki yıl öncesine kadar semptomları olduğunu bulduk.
"Bu genç hastaların birçoğunun teşhis anında, düzenli olarak taranan yaşlı insanlarda normalde gördüğümüzden daha ilerlemiş hastalığa sahip olmasının nedeninin bir parçası olabilir."
Bağırsak kanseri taraması şu anda Birleşik Krallık'ta her iki yılda bir 60 ila 74 yaş arasındaki kişilere sunulmaktadır, ancak taramalar 2021'de 50 ila 59 yaş arasındaki kişileri içerecek şekilde genişletilmiştir.
Mart 2023'te yapılan bir araştırma, yeni bir kan testinin bağırsak kanseri hastalarını her yıl gereksiz kemoterapi almaktan koruyabileceğini buldu. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1.600 bağırsak kanseri hastası, dört yıl boyunca sürecek yeni bir araştırmaya katılmaya hazırlanıyor.