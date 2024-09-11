Kanseri "kokusundan" anlayabiliriz! Bu kokuya dikkat

Yakında hastalıkları kokularından teşhis etmek mümkün olabilecek. BBC'de yer alan habere göre, uzmanlar geçtiğimiz yıllarda koku alan bir makinanın meme kanserini teşhis etmekte meme röntgeni kadar başarılı olduğunu ortaya koydu.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:43 PAYLAŞ ABONE OL

Bunu, diğer hastalıkları da aynı yöntemle tespit edebilen aletlerin izleyebileceği düşünülüyor. Bazı hastalıkları erken teşhis için köpekler de eğitiliyor. 2011 yılında yazılan bir makalede onlarca hastalıkla ilgili "koku notları" incelendi.

Yakınlarda yapılan bir deney de insanların hastalandıklarında kötü kokular yaydıklarına dair kanıtlar sundu. Kanser geçiren insanlar ve yakınlarının oluşturduğu bir dayanışma grubundan olan Joanie isimli kadın, eşi prostat kanseri olduğunda burnuna hep bir çürük kokusu geldiğini anlatıyor.