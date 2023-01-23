Kanseri yenmenin yeni yöntemi! Tümörleşmeyi 24 saat içinde...

"DÜŞÜK HAYATTA KALMA ORANLARINI TERSİNE ÇEVİREBİLİR"

Yöntem, düşük hayatta kalma oranlarına sahip olan akut miyeloid lösemi adı verilen özellikle agresif bir kan kanseri türü üzerinde önemli sonuçlar elde etti. Bu hastalık, genetik değişikliklerle karakterize kök hücre kaynaklı bir miyeloid malignite şeklinde ortaya çıkıyor.

Kemoterapi başlangıçta işe yarama eğiliminde olsa da, vücutlarında lösemiye dirençli hücreler ortaya çıktığı için hastalık sıklıkla nüksediyor. Bu durum için bilinen standart tedavi, daunorubisin, idarubisin ve sitarabin ilaçlarının bir kombinasyonundan oluşuyor.