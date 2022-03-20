Kanserin belirtisi: Parmaklardaki bu değişim beklemediğiniz bir işaret olabilir!

Amerikan Kanser Derneği, akciğer kanserinin, hem erkekler hem de kadınlar arasında kanser ölümlerinin açık ara önde gelen nedeni olduğunu ve tüm kanser ölümlerinin neredeyse yüzde 25'ini oluşturduğunu açıkladı. Her yıl, kolon, meme ve prostat kanserlerinin toplamından daha fazla insan akciğer kanserinden öldüğünü söyleyen uzmanlar, en ufak bir belirtide bile dikkatli olunması

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:49

Fakat tüm bunlara rağmen, erken teşhis ve tedavi, akciğer kanserinin üstesinden gelme şansınızı önemli ölçüde artırabilir. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek ve doktorunuza düzenli olarak muayene olmak her şeyi değiştirebilir. Örneğin; ellerde ortaya çıkaran ve akciğer kanseri ile bağlantılı olan şaşırtıcı bir semptom son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor.

PARMAK UÇLARINDA ORTAYA ÇIKAN "ÇOMAKLIK" Kanser hücreleri (özellikle akciğer tümörlerinde bulunanlar) kan ve sıvının parmak uçlarınızda birikmesine neden olabilecek hormonlar ve proteinler salgılar. Bu durum, parmaklarınızın normalden daha büyük ve daha şişkin görünmesine neden olarak "çomak" olmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu semptomun akciğer kanseri ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bu belirtiye sahip kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin aynı zamanda hastalığa sahip olduğunu belirtiyor. KADINLARDA DAHA YAYGIN Bu semptom genel olarak nadir olmakla birlikte, araştırmalar parmak çomaklaşmasının kadınlarda erkeklerden biraz daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, bu belirtiyi fark ederseniz, cinsiyetiniz ne olursa olsun derhal doktorunuzun dikkatine sunmanız önemlidir.