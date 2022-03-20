Kanserin belirtisi: Parmaklardaki bu değişim beklemediğiniz bir işaret olabilir!

Fakat tüm bunlara rağmen, erken teşhis ve tedavi, akciğer kanserinin üstesinden gelme şansınızı önemli ölçüde artırabilir. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek ve doktorunuza düzenli olarak muayene olmak her şeyi değiştirebilir. Örneğin; ellerde ortaya çıkaran ve akciğer kanseri ile bağlantılı olan şaşırtıcı bir semptom son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor.
PARMAK UÇLARINDA ORTAYA ÇIKAN "ÇOMAKLIK"
Kanser hücreleri (özellikle akciğer tümörlerinde bulunanlar) kan ve sıvının parmak uçlarınızda birikmesine neden olabilecek hormonlar ve proteinler salgılar. Bu durum, parmaklarınızın normalden daha büyük ve daha şişkin görünmesine neden olarak "çomak" olmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu semptomun akciğer kanseri ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bu belirtiye sahip kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin aynı zamanda hastalığa sahip olduğunu belirtiyor.
KADINLARDA DAHA YAYGIN
Bu semptom genel olarak nadir olmakla birlikte, araştırmalar parmak çomaklaşmasının kadınlarda erkeklerden biraz daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, bu belirtiyi fark ederseniz, cinsiyetiniz ne olursa olsun derhal doktorunuzun dikkatine sunmanız önemlidir.
FARKLI RAHATSIZLIKLARIN DA BELİRTİSİ OLABİLİR
Uzmanlar, çomaklaşan parmakların düşük kan oksijen seviyelerine sahip olmanın bir sonucu olduğunu, bu nedenle çeşitli akciğer bozukluklarının semptomu tetikleyebileceğini söylüyor. Özellikle, bu semptom "derin akciğer dokularının şiştiği ve ardından yaralandığı akciğer rahatsızlıklarını ve bronşektazi, kistik fibroz veya akciğer apsesi olan kişilerde ortaya çıkan kronik akciğer enfeksiyonlarını gösterebilir.
Daha az yaygın olarak, bazı kalp rahatsızlıkları, enfeksiyöz endokardit, kalp odacıklarının ve valflerin astarının enfeksiyonu dahil olmak üzere parmaklarda çomaklaşmaya neden olabilir. Bazı durumlarda, çölyak hastalığı, siroz, dizanteri, Graves hastalığı, belirli tiroid bozuklukları ve karaciğer, gastrointestinal sistem veya Hodgkin lenfoma dahil olmak üzere bazı diğer kanser türlerinin bir belirtisi olabilir.
BU BELİRTİ EVDE NASIL KONTROL EDİLİR?
Uzmanlar, evde çomaklaşan parmakları kontrol etmenin bir yolu olduğunu söylüyor: İki işaret parmağınızın tırnaklarını bir araya getirip aralarında elmas şeklinde bir boşluk aramak. Bir boşluk göremiyorsanız, mutlaka çomak veya altta yatan ciddi bir durumunuz olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, özellikle herhangi bir ek semptom varsa veya başka herhangi bir çomaklaşan parmak belirtisi varsa, yine de doktorunuza danışmanız gerekir.
ELLERDE BAŞKA BELİRTİLER DE ORTAYA ÇIKABİLİR
Çomak parmakların şişkin şekline ek olarak, ellerde başka değişiklikler de fark edebilirsiniz. Uzmanlar, tırnak yataklarınızın yumuşayabileceğini veya sıkıca durmak yerine "yüzüyor" gibi görünebileceğini belirtiyor. Tırnakların kütikül ile daha keskin bir açı oluşturabileceğini ve aşağı doğru kıvrılabileceğini, böylece baş aşağı bir kaşığın yuvarlak parçası gibi görünebileceğini dile getiriyorlar. Ayrıca, parmak ucunun rengi kırmızı olabileceğini veya ısınabileceği de diğer semptomlar arasında yerini alıyor.
Herhangi bir parmak çomaklaşması belirtisi fark ederseniz doktorunuzla konuşun ve yaşayabileceğiniz diğer semptomları tartıştığınızdan emin olun.