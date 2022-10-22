Kanserin ilk belirtisi tespit edildi! Tuvalete gittiğinizde...

Pankreas kanserine dair teşhis zor olsa da bazı işaretleri önceden tespit etmek büyük önem taşıyor. Dr. Claire Thomas tarafından verilen bir öneri ise; erken uyarı sinyallerini almayı kolaylaştırıyor. Dr. Thomas'a göre; pankreas kanserinin "en erken" semptomlraından biri "kolüri" adı verilen bir durumdur.

Kolüri, idrarda safra adı verilen sıvının varlığının bulunmasıdır. Bu durumu tespit etmenin yolu ise; idrar rengindeki değişimdir. Kolüri bulunan idrar, genellikle kahverengiye dönük bir renge sahiptir.