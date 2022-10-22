Kanserin ilk belirtisi tespit edildi! Tuvalete gittiğinizde...

Pankreas kanserine dair teşhis zor olsa da bazı işaretleri önceden tespit etmek büyük önem taşıyor. Dr. Claire Thomas tarafından verilen bir öneri ise; erken uyarı sinyallerini almayı kolaylaştırıyor. Dr. Thomas'a göre; pankreas kanserinin "en erken" semptomlraından biri "kolüri" adı verilen bir durumdur.
Kolüri, idrarda safra adı verilen sıvının varlığının bulunmasıdır. Bu durumu tespit etmenin yolu ise; idrar rengindeki değişimdir. Kolüri bulunan idrar, genellikle kahverengiye dönük bir renge sahiptir.
"ERKEN SAFHALARDA TEŞHİSİ MÜMKÜN KILABİLİR"
Dr. Thomas, pankreastaki bir tümörün, baskı yapması yapması sonucunda safra kanalının tıkanmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Tümörün pankreasın başındaysa safra kanalına erken aşamalarda baskı yapabileceğini, bunun da idrarda bilirubin birikmesinin erken safhalarda ortaya çıkarak teşhisin mümkün olabileceğini belirtiyor.
Fakat Dr. Thomas, kanserin pankreasın başka bir bölümünde ortaya çıkması durumunda bu daha ileri aşamalarda bu değişimin gözlemlenebileceğini bu nedenle karın ve sırt ağrısı gibi belirtilerin de dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.
"EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARDAN BİRİ"
Clinical and Translational Oncology dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesi, kolürinin pankreas kanserinin en "sık görülen" semptomlarından biri olduğunu da detaylandırıyor.
Çalışmada, yeni teşhis edilen 185 hastayı incelendi ve yaklaşık yüzde 59'unun bu uyarı işaretini yaşadığı sonucuna vardı.
"BASİT BİR TESTLE FARK EDİLEBİLİR"
Dr. Thomas, idrardaki sarılık/bilirubin doğası gereği kanser anlamına gelmese de , koyu renkli idrar gibi herhangi bir semptom fark ettiğinizde, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almanız en iyisi olduğunu dile getiriyor.
Bir uzman tarafından yapılan idrarınızın basit bir ölçüm çubuğu testi, bilirubin varlığını belirlemeye veya dışlamaya yardımcı olabilir ve daha ileri araştırmalara rehberlik edebilir.
"İDRAR RENGİ FARKLI SEBEPLERLE DE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR"
Daha koyu idrar, ilaç yan etkileri ve karaciğer hasarı ile de tetiklenebilir. Doktor bilirubin birikmesi (genellikle sarılık olarak bilinir), karaciğerde sorunlar veya safra kanalında tıkanıklık olduğunda ortaya çıkar.
Safra kanalının tıkanması, safranın (bilirubin içeren) bağırsaklara geçmesini ve böylece kan ve idrarda birikmesini engeller. Bu durum, daha koyu sarı kahverengi idrar ve cilt ve gözlerin sararması ile sarılık olarak kendini gösterir. Safra kanalı, karaciğer ile ince bağırsak arasında, pankreas başının yanında bulunur.
PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ
Neyse ki, başka pankreas kanseri belirtileri de bulunuyor. Bu sayede farklı belirtileri bir arada izleyerek, kısa sürede doktorunuza danışmak için vakit kaybetmenize gerek kalmayabilir. Uzmanlar, bu işaretleri potansiyel riskler olarak sıralıyor:
Koyu renk idrar da dahil olmak üzere, bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza başvurmalısınız.