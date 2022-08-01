Kanserin panzehri! Günde bir defa tüketmek yeterli oluyor…

Yapılan araştırmalarda düzenli olarak bir meyve yemenin, kalıtsal olarak belirli kanserleri geliştirme riski yüksek olan kişilerde, kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Yaklaşık 1000 hastayı üzerinde yapılan çalışmada, düzenli olarak nişasta alımının kanser riski üzerinde önemli bir önleyici etkiye sahip olduğunu buldu. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
YEŞİL MUZ YEMEK KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR
Dirençli nişasta, fermente lif olarak da bilinir. Faydalı bağırsak bakterilerini besleyen bir karbonhidrat türüdür. Yeşil muzda bulunur. Yeni araştırmalara göre, yeşil muz yiyerek vücudunuzun bazı bölgelerinde kanser riskini yarıdan fazla azalttığı tespit edilen düzenli bir nişasta üretir.
Dirençli nişastanın ortalama iki yıl boyunca düzenli olarak alınmasının, özofagus, mide, safra yolları, pankreas ve on iki parmak bağırsağı kanserleri dahil olmak üzere saptanması zor olabilen üst gastrointestinal kanserler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu buldu.
HANGİ YİYECEKLERDE DİRENÇLİ NİŞASTA BULUNUR?
Yeşil muzların yanı sıra bezelye, yulaf, tahıl gibi gıdalarda da dirençli nişasta bulunur. Muz açısından uzmanlar, günde bir defa yemenin bir doz dirençli nişastaya eşdeğer olduğunu önermektedir. İşin püf noktası, muzları çok olgunlaşmadan veya yumuşamadan yemektir. Hafif yeşilken yenilirse, muzdaki nişasta bozulmaya direnecek ve orada yaşayan bakteri türünü değiştirdiği bağırsaklarımıza ulaşacaktır.
Yapılan diğer çalışmalarda aspirin almanın dirençli nişasta ile hemen hemen aynı etkiye sahip olduğunu ve kalın bağırsakta kanser riskini %50 oranında azaltmaya yardımcı olduğunu bulmuştur.
MUZ OLGUNLAŞTIKÇA KARBONHİDRAT BİLEŞİMİ DEĞİŞİR
Olgunlaşmamış muzlar çoğunlukla kuru ağırlıklarının %70-80'ini oluşturan nişasta içerir. Bu nişastanın çoğu, ince bağırsakta sindirilmeyen dirençli nişastadır. Bu nedenle, genellikle diyet lifi olarak sınıflandırılır.Ancak muzlar olgunlaştıkça nişastalarını kaybederler. Muz olgunlaştığında pektin parçalanır, bu da meyvenin yumuşak olmasına neden olur.
TOK HİSSETMENİZİ SAĞLAR
Yeşil muzlar, büyük ölçüde yüksek lif içeriğinden dolayı çok doyurucudur.Lif bakımından zengin gıdalar hacim sağlar ve tokluğu veya dolgunluğu teşvik edebilir. Yeşil muzda bulunan lif türleri olan hem dirençli nişasta hem de pektin, yemeklerden sonra artan tokluk hissi ile bağlantılıdır.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR
Yeşil muzlardaki besinler de prebiyotik etkiye sahip olabilir. Dirençli nişasta ve pektin, bağırsağınızda parçalanmak yerine, bağırsaklarınızda bulunan dost bakterileri besler.