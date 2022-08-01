Kanserin panzehri! Günde bir defa tüketmek yeterli oluyor…

Yapılan araştırmalarda düzenli olarak bir meyve yemenin, kalıtsal olarak belirli kanserleri geliştirme riski yüksek olan kişilerde, kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Yaklaşık 1000 hastayı üzerinde yapılan çalışmada, düzenli olarak nişasta alımının kanser riski üzerinde önemli bir önleyici etkiye sahip olduğunu buldu. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

YEŞİL MUZ YEMEK KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Dirençli nişasta, fermente lif olarak da bilinir. Faydalı bağırsak bakterilerini besleyen bir karbonhidrat türüdür. Yeşil muzda bulunur. Yeni araştırmalara göre, yeşil muz yiyerek vücudunuzun bazı bölgelerinde kanser riskini yarıdan fazla azalttığı tespit edilen düzenli bir nişasta üretir.

Dirençli nişastanın ortalama iki yıl boyunca düzenli olarak alınmasının, özofagus, mide, safra yolları, pankreas ve on iki parmak bağırsağı kanserleri dahil olmak üzere saptanması zor olabilen üst gastrointestinal kanserler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu buldu.