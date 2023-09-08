Kansızlığı bitirmek için her yemekte mutlaka tüketin! Vücutta demir oranını arşa çıkaracak o sır…

ÇAY Kahve gibi çay da diyetteki demirin emilimini engelleyebilecek polifenoller ve tanenler açısından zengindir. Şaşırtıcı bir şekilde, bir çalışma bu etkinin sadece siyah çayda değil, aynı zamanda nane ve papatya başta olmak üzere birçok bitki çayında da görüldüğünü gösterdi. Fakat bu etkinin görülmesi için çayı yemek esnasında içmeniz gerekiyor. Bu nedenle çayı yemeklerden sonra içerseniz, demir emiliminin azalma riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

ZERDEÇAL Zerdeçal, yüksek dozlarda demir emilimini engellediği gösterilen polifenoller açısından zengin birkaç bitki ve baharattan biridir. Kurkumin, zerdeçalda demire bağlanan bileşiktir ve demir depoları düşük olduğunda bu etki daha belirgin görünmektedir. Zerdeçal bazen antiinflamatuar etkileri nedeniyle takviye olarak kullanıldığından, demir eksikliği anemisine neden olma veya bu anemiyi şiddetlendirme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle demir eksikliğiiz varsa dikkatli olmakta fayda var.